Δάφνη: Εξαφανίστηκε 11χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Εξαφάνιση Δάφνη

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση του 11χρονου Σαϊέντ Αζούζ, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Μαΐου 2025 από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Δάφνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος εξαφανίστηκε τις απογευματινές ώρες της 2ας Μαΐου 2025 από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Δάφνης.

Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση την Κυριακή και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαϊέντ Αζούζ είναι 11 ετών, έχει ύψος 1,45 μέτρα και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε πράσινη βερμούδα και μπλε κοντομάνικη μπλούζα.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε 24ωρη βάση, μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

