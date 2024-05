Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: Κρίσιμες ώρες για τον Σλοβάκο πρωθυπουργό που χαροπαλεύει στο χειρουργείο – «Τον πυροβόλησα επειδή διαφωνώ με τις πολιτικές του» είπε ο δράστης

Παραμένει εδώ και ώρες στο χειρουργείο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο μετά την επίθεση που δέχτηκε μπροστά στις κάμερες και τους άνδρες της ασφάλειας του.

Ο δράστης πυροβόλησε πέντε φορές τον Φίτσο και οι σφαίρες έχουν πλήξει ζωτικά όργανα του πρωθυπουργού. Το τραύμα στην κοιλιακή χώρα είναι αυτό που ανησυχεί τους γιατρούς. «Εύχομαι πολλή δύναμη όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στο ιατρικό προσωπικό που πραγματικά παλεύει για τη ζωή του αυτές τις στιγμές», είπε η υπουργός Υγείας, Σουζάνα Ντολινκόβα.

Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Καλινάκ είπε ότι δεν υπάρχουν καλά νέα για την υγεία του πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Εξήγησε ότι η κατάσταση του είναι «πραγματικά σοβαρή» και «κακή». «Η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη τώρα», τόνισε ο Ρόμπερτ Καλινάκ.

«Αυτή τη στιγμή όλοι μας σκεφτόμαστε την κατάσταση του πρωθυπουργού μας Ρόμπερτ Φίτσο. Ελπίζουμε ότι είναι αρκετά δυνατός για να αντιμετωπίσει αυτό το τραύμα», σημείωσε ο υπουργός Άμυνας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, ο Ματούς Σουτάι Έστοκ είπε ότι η απόπειρα δολοφονίας είναι μία επίθεση στην Δημοκρατία και στο ίδιο το κράτος. Ανέφερε ότι ο δράστης πυροβόλησε πέντε φορές και ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Αποκάλυψε ότι από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας είναι πολιτικό. Η απόφαση για την απόπειρα κατά της ζωής του Σλοβάκου πρωθυπουργού «γεννήθηκε αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές», είπε ο Ματούς Σουτάι Έστοκ.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας

Κάμερα έχει καταγράψει την στιγμή που ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχεται τις σφαίρες ενός δράστη και πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης με πουκάμισο και τζιν να βρίσκεται πίσω από τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας και να κοιτάζει τον πρωθυπουργό που χαιρετάει κάποιους ανθρώπους. Στη συνέχεια βγάζει ένα πιστόλι με το δεξί χέρι πάνω από τα κιγκλιδώματα και πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση τον Ρόμπερτ Φίτσο.

Κάποιοι από τους άνδρες της ασφάλειας πέφτουν αμέσως πάνω στον δράστη και τον συλλαμβάνουν. Άλλοι σωματοφύλακες σηκώνουν από το έδαφος τον Σλοβάκο πρωθυπουργό και τον φυγαδεύουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν πει αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης φώναξε στον πρωθυπουργό: «Ρόμπο έλα εδώ». Όταν ο Ρόμπερτ Φίτσο πλησίασε για να τον χαιρετήσει ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο Ρόμπερτ Φίτσο να πέφτει στο έδαφος μετά την επίθεση. Αμέσως τον σηκώνουν οι άνδρες της ασφάλειας του και τον μεταφέρουν μέσα σε δευτερόλεπτα στο αυτοκίνητο του.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Βίντεο με την ανάκριση του δράστη – Γιατί πυροβόλησε τον πρωθυπουργό

Βίντεο με την ανάκριση του δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο δημοσιεύει ο ιστότοπος NEXTA. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο συγγραφέας και ποιητής Juraj Cintula, είπε ότι πυροβόλησε τον πρωθυπουργό επειδή διαφωνεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης του.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government’s policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Ποιος είναι ο 71χρονος

Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο συνελήφθη ένας άνδρας. Σε φωτογραφίες από το σημείο φαίνονται οι αστυνομικοί να συλλαμβάνουν έναν άνδρα με τζιν και πουκάμισο.

‼️ Robert Fico will be taken by helicopter to a hospital in Bratislava’s Kramare district, Slovak media report According to TV Joj, Fico was assassinated by a 71-year-old man from Levice. He was detained by the police. Slovak publication DennikN spoke to people who were near… pic.twitter.com/Xh9HZvnkjf — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό JOJ της Σλοβακίας, ο δράστης είναι ένας 71χρονος ποιητής και συγγραφέας με το όνομα Juraj C.

Ο άνδρας είναι γεννημένος το 1953 και είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι οπαδός του φιλελεύθερου κόμματος Προοδευτική Σλοβακία (PS) Μίχαλ Σιμέτσα, που ήταν δεύτερο σε ψήφους στις τελευταίες εθνικές εκλογές στην χώρα. Το κόμμα έχει κάνει δήλωση ότι ο 71χρονος δεν είναι μέλος της Προοδευτικής Σλοβακίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την ταυτότητα του δράστη.

A mídia eslovaca publica fotos do suposto agressor que atirou em Fico De acordo com relatos não oficiais, ele é um escritor de 71 anos e apoiador do partido de oposição “Eslováquia Progressista”, Juraj Cintula. ❗ Tentativa de assassinato do primeiro-ministro eslovaco:… pic.twitter.com/QbiCJVpPYI — RT Brasil (@rtnoticias_br) May 15, 2024

Τι είπε ο γιος του 71χρονου

Ο γιος του 71χρονου μίλησε στην σλοβακική ιστοσελίδα aktuality.sk και επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα ένα όπλο. «Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου. Τι σχεδίαζε. Γιατί συνέβη αυτό», είπε ο γιος του φερόμενου ως δράστη.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο 71χρονος είχε κάποιο μίσος στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ο γιος του απάντησε: «Θα σας πω αυτό: Δεν το ψήφισε. Αυτό θα πω μόνο».

Εξήγησε ότι ο πατέρας του δεν είχε μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να επιτεθεί ή να αποπειραθεί να σκοτώσει τον πρωθυπουργό. Ανέφερε ότι δεν έχει νοσηλευτεί για ψυχιατρικούς λόγους.

Ο ηλικιωμένος που προέρχεται από την πόλη Levican είχε δημοσιεύσει αρκετές ποιητικές συλλογές. Το 2016 εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας σε ένα εμπορικό κέντρο και δέχθηκε την επίθεση ενός άνδρα που βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Τότε έγινε γνωστός στην χώρα μέσα από τις συνεντεύξεις που έδωσε για το περιστατικό.