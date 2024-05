Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού Φίτσο – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Κάμερα έχει καταγράψει την στιγμή που ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο δέχεται τις σφαίρες ενός δράστη και πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σύμφωνα με όσα έχουν πει αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης φώναξε στον πρωθυπουργό: «Ρόμπο έλα εδώ». Όταν ο Ρόμπερτ Φίτσο πλησίασε για να τον χαιρετήσει ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο Ρόμπερτ Φίτσο να πέφτει στο έδαφος μετά την επίθεση. Αμέσως τον σηκώνουν οι άνδρες της ασφάλειας του και τον μεταφέρουν μέσα σε δευτερόλεπτα στο αυτοκίνητο του.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Σλοβακικά ΜΜΕ: 71χρονος ποιητής ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού

Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο συνελήφθη ένας άνδρας.

Σε φωτογραφίες από το σημείο φαίνονται οι αστυνομικοί να συλλαμβάνουν έναν άνδρα με τζιν και πουκάμισο.

‼️ Robert Fico will be taken by helicopter to a hospital in Bratislava’s Kramare district, Slovak media report According to TV Joj, Fico was assassinated by a 71-year-old man from Levice. He was detained by the police. Slovak publication DennikN spoke to people who were near… pic.twitter.com/Xh9HZvnkjf — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό JOJ της Σλοβακίας, ο δράστης είναι ένας 71χρονος ποιητής και συγγραφέας με το όνομα Juraj C. Λίγο πριν πυροβολήσει τον πρωθυπουργό φέρεται να φώναξε στον Ρόμπερτ Φίτσο: «Ρόμπο έλα εδώ».

Ο άνδρας είναι γεννημένος το 1953 και είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι οπαδός του φιλελεύθερου κόμματος Προοδευτική Σλοβακία (PS) Μίχαλ Σιμέτσα, που ήταν δεύτερο σε ψήφους στις τελευταίες εθνικές εκλογές στην χώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την ταυτότητα του δράστη.

A mídia eslovaca publica fotos do suposto agressor que atirou em Fico De acordo com relatos não oficiais, ele é um escritor de 71 anos e apoiador do partido de oposição “Eslováquia Progressista”, Juraj Cintula. ❗ Tentativa de assassinato do primeiro-ministro eslovaco:… pic.twitter.com/QbiCJVpPYI — RT Brasil (@rtnoticias_br) May 15, 2024

Τι είπε ο γιος του 71χρονου

Ο γιος του 71χρονου μίλησε στην σλοβακική ιστοσελίδα aktuality.sk και επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα ένα όπλο. «Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου. Τι σχεδίαζε. Γιατί συνέβη αυτό», είπε ο γιος του φερόμενου ως δράστη.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο 71χρονος είχε κάποιο μίσος στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ο γιος του απάντησε: «Θα σας πω αυτό: Δεν το ψήφισε. Αυτό θα πω μόνο».

Εξήγησε ότι ο πατέρας του δεν είχε μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να επιτεθεί ή να αποπειραθεί να σκοτώσει τον πρωθυπουργό. Ανέφερε ότι δεν έχει νοσηλευτεί για ψυχιατρικούς λόγους.

Ο ηλικιωμένος που προέρχεται από την πόλη Levican είχε δημοσιεύσει αρκετές ποιητικές συλλογές. Το 2016 εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας σε ένα εμπορικό κέντρο και δέχθηκε την επίθεση ενός άνδρα που βρισκόταν υπό την επήρρεια ναρκωτικών. Τότε έγινε γνωστός στην χώρα μέσα από τις συνεντεύξεις που έδωσε για το περιστατικό.

Πρωθυπουργικό Γραφείο Σλοβακίας: «Μεταξύ ζωής και θανάτου ο Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας»

“Μεταξύ ζωής και θανάτου” βρίσκεται ο Ρόμπερτ Φίτσο ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο της Σλοβακίας μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Η πρόεδρος της χώρας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

🇸🇰 More images from Slovakia, where there was an assassination attempt on Prime Minister Robert Fico! https://t.co/P2NSB12ueF pic.twitter.com/YBHA8krb3m — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 15, 2024

🇸🇰 Details on the assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico: The shooter was hiding in the crowd that had gathered at the building where the Prime Minister was speaking. He fired from within the crowd, presumably 3-4 times. He then tried to escape but was apprehended by… pic.twitter.com/jS3waHm9q0 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 15, 2024

