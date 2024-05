Σλοβακία: Νέα βίντεο-σοκ από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ο 59χρονος Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε έπειτα από μια συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας.

Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στην πόλη Χάντλοβα για τη μεταφορά σε νοσοκομείο του Σλοβάκου πρωθυπουργού που τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα από πυροβολισμούς που δέχθηκε από άνδρα.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μία πέτυχε τον Φίτσο στην κοιλιά. Το TASR μετέδωσε ότι ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Λούμπος Μπλάχα είπε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε. Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους της υπηρεσίας ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με το αυτοκίνητο.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. “Μπορώ να επιβεβαιώνω ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού”, ανέφερε ο εκπρόσωπος χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Φίτσο. Στη συνέχεια όμως έγινε γνωστό από το πρωθυπουργικό γραφείο ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δήλωσε στο Reuters μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός. Ο Φίτσο νοσηλεύεται για τραύματα από σφαίρες που δέχθηκε και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις και οι καταδίκες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από αρχηγούς κρατών. Η πρόεδρος της Σλοβακίας δήλωσε συγκλονισμένη από τη «βίαιη» ένοπλη επίθεση στον Φίτσο.

The shooter was hiding in the crowd that had gathered at the building where the Prime Minister was speaking. He fired from within the crowd, presumably 3-4 times.

