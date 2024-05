Σλοβακία: Συναγερμός για περιστατικό με πυροβολισμούς – Τραυματίστηκε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας σε τοποθεσία έξω από την Μπρατισλάβα, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο TASR, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται. Το κυβερνητικό γραφείο δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο για σχολιασμό.

Το TASR ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Λούμπος Μπλάχα είπε ότι ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε. Η επίθεση έγινε την ώρα που βγήκε από την κυβερνητική συνεδρίαση και χαιρετούσε κόσμο.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μία πέτυχε τον Φίτσο στην κοιλιά. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με το αυτοκίνητο.

Το γραφείο της κυβέρνησης δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο για σχόλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό σταθμό TA3.

📹| The first moments after #Slovakia ‘s Prime Minister Robert Fico was shot. https://t.co/JYSMsSDqtn pic.twitter.com/TiKQYDY46u

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.

Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024