Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: Βίντεο με την ανάκριση του δράστη – Γιατί πυροβόλησε τον πρωθυπουργό

Βίντεο με την ανάκριση του δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο δημοσιεύει ο ιστότοπος NEXTA.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο συγγραφέας και ποιητής Juraj Cintula, είπε ότι πυροβόλησε τον πρωθυπουργό επειδή διαφωνεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης του.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government’s policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

