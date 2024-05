Interpol: Κόκκινος συναγερμός για τους δράστες της φονικής απόδρασης στην Γαλλία

«Κόκκινο συναγερμό», σήμανε η Interpol kαι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον «Μύγα», τον λαθρέμπορο ναρκωτικών Μοχάμεντ Αμρά, ο οποίος απέδρασε χθες μετά την φοική επίθεση ενόπλων στην αποστολή που έκανε την μεταγωγή του από την Ρουέν στην περιοχή Eure της Γαλλίας. Η επίθεση έγινε χθες κι έχει βυθίσει στο πένθος τις σωφρονιστικές υπηρεσίες σε όλη την χώρα.

Εκατοντάδες σωφρονιστικοί υπάλληλοι τήρησαν σήμερα Τετάρτη (15/5) ενός λεπτού σιγή έξω από τις φυλακές στις 11 το πρωί στη μνήμη των δύο αξιωματικών. Συμβολικά, σήμερα, οργανώθηκαν διαδηλώσεις έξω απ’ όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της Γαλλίας. Η κινητοποίηση ονομάστηκε «Νεκρές φυλακές»

🚨 WANTED

A Red Notice has been issued at the request of 🇫🇷 French authorities for escaped prisoner Mohamed AMRA, alias ‘The Fly’.

View the INTERPOL #RedNotice here: https://t.co/KnY5x3alSD pic.twitter.com/RKv86QyTp7

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 15, 2024