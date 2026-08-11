Χρυσός ξανά ο Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44 μ., δείτε βίντεο

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Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής «πέταξε» στα 8,44 μ. στην τέταρτη προσπάθειά του και ανέβηκε για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Παρά τον κόντρα άνεμο, ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο αγώνισμα και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό στη συλλογή του, μετά τις επιτυχίες του 2018, του 2022 και του 2024.

Με αυτή τη νίκη έγινε ο πρώτος άλτης στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Ελβετός Εχάμερ με 8,29 μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ με 8,26 μ.

Δείτε το άλμα του στα 8,44 μ.: