Χρυσός ξανά ο Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44 μ., δείτε βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των τεσσάρων χρυσών μεταλλίων στην ιστορία του αγωνίσματος. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Ελβετός Εχάμερ και την τρίτη ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Χρυσός ξανά ο Τεντόγλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8,44 μ.
  • Με αυτή τη νίκη έγινε ο πρώτος άλτης στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος.
  • Παρά τον κόντρα άνεμο, ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο αγώνισμα, προσθέτοντας ακόμη ένα χρυσό μετά τις επιτυχίες του 2018, του 2022 και του 2024.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής «πέταξε» στα 8,44 μ. στην τέταρτη προσπάθειά του και ανέβηκε για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Παρά τον κόντρα άνεμο, ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο αγώνισμα και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό στη συλλογή του, μετά τις επιτυχίες του 2018, του 2022 και του 2024.

Με αυτή τη νίκη έγινε ο πρώτος άλτης στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Ελβετός Εχάμερ με 8,29 μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ με 8,26 μ.

Δείτε το άλμα του στα 8,44 μ.:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ