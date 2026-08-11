Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1: Εκτός Champions League oι «ερυθρόλευκοι» – Συνεχίζουν στη League Phase του Europa League, δείτε τα γκολ

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Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στην πρόκριση, όμως η Ναϊμέγκεν ανέτρεψε τα δεδομένα στην παράταση και επικράτησε με 2-1, στερώντας από τους «ερυθρόλευκους» τη συνέχεια στο Champions League.

Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στο 46’ με τον Ελ Κααμπί, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 70’ με τον Λίνσεν.

Η αποβολή του Φορτούνη στο 80’ δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας, πριν ο Μορ διαμορφώσει στο 95’ της παράτασης το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε οργανωμένος στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την επιθετική δραστηριότητα της Ναϊμέγκεν. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μάλιστα εκείνοι που δημιούργησαν τη σημαντικότερη φάση πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας, αλλά ο Κρέταζ αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η έναρξη του δεύτερου μέρους ήταν ιδανική για την ελληνική ομάδα. Μόλις στο 46’, ο συνδυασμός Φορτούνη και Σα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το γκολ, με τον Κρέταζ να αποκρούει αρχικά, αλλά τον Ελ Κααμπί να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 0-1.

Το γκολ, ωστόσο, άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης. Η Ναϊμέγκεν ανέβασε την πίεσή της και δημιούργησε διαδοχικές επικίνδυνες στιγμές. Ο Πόποβιτς κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό με σημαντικές επεμβάσεις, όμως στο 70’ δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Λίνσεν, ο οποίος μετά την πάσα του Τάντιτς βρέθηκε απέναντί του και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 80’ ήρθε η φάση που άλλαξε οριστικά τις ισορροπίες. Ο Φορτούνης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς, με τον Ολυμπιακό να καλείται πλέον να αγωνιστεί με δέκα παίκτες.

Η πρόκριση κρίθηκε τελικά στην παράταση. Η Ναϊμέγκεν εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και στο 95’ έφτασε στο δεύτερο γκολ. Μετά από διαδοχικές κόντρες μέσα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Εμρέ Μορ και ο Τούρκος επιθετικός με τελείωμα έκανε το 2-1, σφραγίζοντας τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρετούν έτσι την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όμως συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη League Phase του Europa League.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Περέιρα, Σίρχαουζ – Γκαρθία, Σα, Ροντινέι, Μπρούνο

Κόκκινη: Φορτούνης (80΄)

ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ (Ντικ Σρόιντερ): Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ (34΄λ.τρ. Περέιρα), Φόνβιλ, Ουαϊσά (30΄λ.τρ. Μορ, 106΄ Κερς), Νέγιασμιτς, Τάντιτς, Λέμπρετον (106΄ Νάιτινκ), Σερί, Μπίσοφ (88΄ Σίρχαουζ), Λίνσεν (106΄ Μοντέιρο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος (103΄ Σμαϊλοβιτς), Ροντινέι, Γκαρθία (72’ Σιπιόνι), Έσε, Σίλβα (15΄λ.τρ. Φορτούνης), Μαρτίνς (72΄ Ρόκα), Σα (61΄ Μουζακίτης, 103΄ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης: