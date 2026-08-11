Σπάτα: Στο επίκεντρο της έρευνας το καμένο όχημα με τον νεκρό άνδρα για τη φωτιά – BINTEO

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, και για τον θάνατο ενός άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο καμένο όχημά του. Το όχημα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών ως πιθανό «σημείο μηδέν» της φωτιάς, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την ταυτοποίηση του θύματος και τα αίτια θανάτου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φωτιά στα Σπάτα και τον θάνατο άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του. Το καμένο όχημα έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας ως το πιθανό «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς.
  • Η σορός του άνδρα παρέμενε στο σημείο μέχρι τις ιατροδικαστικές διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια θανάτου και η ταυτοποίηση του θύματος αναμένονται μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.
  • Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, οδηγώντας σε μήνυμα «112» και κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, με τη συνδρομή και Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα, αλλά και για τον θάνατο άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.

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Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ διενεργείται προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το καμένο όχημα έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτελεί το «σημείο μηδέν» από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Η σορός του άνδρα παρέμενε στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από τον ιατροδικαστή. Τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς και η ταυτοποίηση του θύματος, αναμένεται να προκύψουν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμένος, είχε γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής ενώ η υπηρεσία πολιτικής προστασίας έστειλε μήνυμα «112» ετοιμότητας στους πολίτες

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων 115 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα, τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες.

Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, καθώς οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και τις συνθήκες θανάτου του άνδρα συνεχίζονται.

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