Φεράν Τόρες: Μια ανάσα από την Παρί Σεν Ζερμέν – Το ποσό που αλλάζει τα δεδομένα

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς, σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα Sport, οι δύο σύλλογοι έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση του Ισπανού διεθνή.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έναντι 50 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό, ενώ προβλέπονται επιπλέον 5 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Πρόκειται για ποσό που ανταποκρίνεται στις οικονομικές απαιτήσεις της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε δαπανήσει περίπου 50 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Τόρες από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Δεκέμβριο του 2021.

Η πρώτη πρόταση της Παρί, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, είχε απορριφθεί από τους Καταλανούς, με τη γαλλική ομάδα να επανέρχεται αυξάνοντας την προσφορά της.

Όπως αποκάλυψε και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα για την ολοκλήρωση του deal.

Καθοριστικός ο ρόλος του Λουίς Ενρίκε

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Φεράν Τόρες φέρεται να διαδραμάτισε ο Λουίς Ενρίκε, καθώς ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει καλά τον 26χρονο επιθετικό από την περίοδο που ήταν ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας και του είχε δείξει εμπιστοσύνη ακόμη και σε περιόδους έντονης κριτικής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sport, ο Λουίς Ενρίκε επικοινώνησε προσωπικά με τον Τόρες, παρουσιάζοντάς του το αγωνιστικό του πλάνο και διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα έχει σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Ο τεχνικός της Παρί φέρεται να του εξήγησε ότι οι συχνές αλλαγές στην ενδεκάδα και το rotation που εφαρμόζει θα του εξασφαλίσουν αρκετές ευκαιρίες.

Ο Τόρες, από την πλευρά του, απέρριψε τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα για ανανέωση του συμβολαίου του, καθώς θεωρεί ότι δεν έχει την αναγνώριση που θα ήθελε στον καταλανικό σύλλογο.

Ο Ισπανός διεθνής αναμενόταν να επιστρέψει την Τετάρτη στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι πιθανότερο να βρεθεί στο προπονητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, με τους οποίους διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής και ο ίδιος δώσει το τελικό «οκ», ο Φεράν Τόρες αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση στο ρόστερ του Λουίς Ενρίκε.