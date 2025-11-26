Στοματική υγιεινή: Ειδικοί αποκαλύπτουν την χειρότερη στιγμή για να βουρτσίζετε τα δόντια σας – Το λάθος που φθείρει το σμάλτο

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Στοματική υγιεινή: Ειδικοί αποκαλύπτουν την χειρότερη στιγμή για να βουρτσίζετε τα δόντια σας – Το λάθος που φθείρει το σμάλτο
Το βούρτσισμα των δοντιών φαίνεται μια απλή καθημερινή συνήθεια, όμως σύμφωνα με ειδικούς, όταν γίνεται τη λάθος στιγμή μπορεί να προκαλέσει φθορά στο σμάλτο. Η κατανάλωση όξινων τροφών μπορεί να μαλακώσει προσωρινά τα δόντια και το άμεσο βούρτσισμα μετά το φαγητό αντί να τα προστατεύσει τα βλάπτει. Μάθετε ποια είναι η χειρότερη ώρα να βουρτσίζετε τα δόντια σας, ποια είναι η ιδανική στιγμή για να προλάβετε ευαισθησίες, διάβρωση και μελλοντικά σφραγίσματα.

Η χειρότερη στιγμή για να βουρτσίζετε τα δόντια σας, σύμφωνα με ειδικούς

Οι ειδικοί της Which? προειδοποιούν για ένα συχνό λάθος που κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι όταν βουρτσίζουν τα δόντια τους προκαλώντας φθορά στο σμάλτο χωρίς καν να το καταλαβαίνουν.

Όταν τρώμε ή πίνουμε και ειδικά όξινες τροφές όπως φρούτα, καφέ ή μαρμελάδα, το σμάλτο των δοντιών μαλακώνει προσωρινά. Εάν βουρτσίσουμε τα δόντια μας σε αυτή την ευαίσθητη στιγμή, η τριβή μπορεί να φθείρει το σμάλτο αντί να το προστατέψει. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπορεί σταδιακά να προκαλέσουμε φθορά, ευαισθησία και αυξημένο κίνδυνο για τερηδόνα και σφραγίσματα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας αμέσως μετά το φαγητό. Ειδικά αν καταναλώσατε κάτι όξινο, περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μέχρι το βούρτσισμα.

Η σωστή στιγμή για να βουρτσίσετε τα δόντια σας

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να βουρτσίσετε τα δόντια σας πριν από το πρωινό γεύμα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, βακτήρια αναπτύσσονται στο στόμα και δημιουργούν πλάκα και κακή αναπνοή. Έτσι, το βούρτσισμα πριν από το πρωινό είναι η καλύτερη επιλογή. «Αν ξυπνήσετε και φάτε πρωινό πριν βουρτσίσετε, είναι καλύτερα να περιμένετε μισή ώρα. Τα όξινα τρόφιμα μαλακώνουν το σμάλτο και το άμεσο βούρτσισμα μπορεί να επιταχύνει τη διάβρωση», αναφέρουν οι ειδικοί.

Επίσης, μην ξεχνάτε τα εξής:

  • χρήση καθαριστή γλώσσας
  • χρήση οδοντικού νήματος καθημερινά (flossing)

Γιατί πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας δύο φορές την ημέρα

Γνωρίζουμε όλοι τη βασική οδηγία, αλλά λίγοι ξέρουν πόσο σημαντική είναι πραγματικά.

Έρευνα με επικεφαλής το Harvard, δημοσιευμένη στο JAMA Internal Medicine, έδειξε ότι οι σοβαρά ασθενείς σε νοσοκομείο είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν πνευμονία όταν βουρτσίζονταν δύο φορές την ημέρα.

Η Dr. Tien Jiang από το Harvard Health δήλωσε: «Το βούρτσισμα απομακρύνει βακτήρια που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές. Είναι ζωτικής σημασίας να φροντίζουμε όλοι τα δόντια και τα ούλα μας».

