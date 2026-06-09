Διαβήτης: Η πρωινή συνήθεια που βοηθάει στην μείωση του σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με ειδικούς

Η καθημερινή διαχείριση του σακχάρου μπορεί να αποτελεί πρόκληση για εκατομμύρια ανθρώπους με διαβήτη ή προδιαβήτη. Ωστόσο, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σας ίσως προσφέρει σημαντικά οφέλη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα 10λεπτο περπάτημα μετά το πρωινό γεύμα βοηθάει στη μείωση των μεταγευματικών αυξήσεων της γλυκόζης και συμβάλλει στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Πώς ένας 10λεπτος περίπατος μετά το πρωινό μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Προστατεύει από τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα

Βοηθάει το σώμα να χρησιμοποιεί την ινσουλίνη πιο αποτελεσματικά

Μπορεί να αυξήσει τα φιλικά προς το σάκχαρο του αίματος βακτήρια του εντέρου

Βοηθάει στην μείωση του στρες

Προστατεύει από τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα

Μετά το φαγητό, το ζάχαρο στο αίμα αυξάνεται φυσιολογικά. «Ένας σύντομος περίπατος μετά το πρωινό βοηθά στην άμβλυνση των αιχμών του σακχάρου, χρησιμοποιώντας τη γλυκόζη άμεσα για ενέργεια αντί να συσσωρεύεται στο αίμα», εξηγεί η Rebecca Jaspan, M.P.H., RD, CEDS, CDCES.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι ενεργοποιημένοι μύες «διψάνε» για γλυκόζη και την απορροφούν γρήγορα. Το αποτέλεσμα; Αντί για μια απότομη και επικίνδυνη έξαρση, έχουμε μια πολύ πιο ήπια καμπύλη γλυκόζης.

Το μυστικό κρύβεται στο timing: Μια μελέτη έδειξε ότι οι εθελοντές που περπάτησαν για 10 λεπτά αμέσως μετά την κατανάλωση υδατανθράκων είχαν χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης σε σύγκριση με εκείνους που περίμεναν μισή ώρα και μετά περπάτησαν για τριπλάσιο χρόνο (30 λεπτά)!

Βοηθάει το σώμα να χρησιμοποιεί την ινσουλίνη πιο αποτελεσματικά

«Στα άτομα με διαβήτη, η ινσουλίνη είτε παρουσιάζει αντίσταση είτε το σώμα δεν παράγει αρκετή», αναφέρει η Amy Kimberlain, M.S., RDN, CDCES. «Ωστόσο, όταν γυμνάζονται τακτικά, τα κύτταρά τους γίνονται πιο ευαίσθητα στην ινσουλίνη».

Για να βελτιωθεί όμως πραγματικά η ευαισθησία στην ινσουλίνη, το περπάτημα πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια. Η Lauren Plunkett, RDN, LD, CDCES, εξηγεί: «Η ευαισθησία στην ινσουλίνη λειτουργεί αθροιστικά. Ενώ η άσκηση την ενισχύει για έως και 24 ώρες, μετά η επίδραση ατονεί. Έτσι, όσο πιο συχνά κάνουμε αερόβια δραστηριότητα, ακόμα και για λίγο, τόσο περισσότερο βελτιώνεται η ανταπόκριση του οργανισμού».

Μπορεί να αυξήσει τα φιλικά προς το σάκχαρο του αίματος βακτήρια του εντέρου

Ένας καθημερινός περίπατος μετά το πρωινό μπορεί να ρυθμίσει τη γλυκόζη και έμμεσα. «Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η άσκηση βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου μεταβάλλοντας το μικροβίωμα του εντέρου», λέει η Kimberlain.

Τα καλά βακτήρια του εντέρου παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (SCFAs) που καταπολεμούν τις φλεγμονές. Αυτές οι ευεργετικές ενώσεις βελτιώνουν τον μεταβολισμό της ενέργειας, οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική πρόσληψη γλυκόζης.

Βοηθάει στην μείωση του στρες

Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι το υψηλό ζάχαρο σχετίζεται μόνο με το φαγητό. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (ADA), το στρες αυξάνει εξίσου τους δείκτες.

«Το άγχος πυροδοτεί τις ορμόνες του στρες, την κορτιζόλη και την αδρεναλίνη», εξηγεί η Jaspan. Ως αντίδραση, το συκώτι απελευθερώνει αποθηκευμένη γλυκόζη στο αίμα για να δώσει ενέργεια σε μια υποτιθέμενη απειλή. Το περπάτημα σε μέτριο ρυθμό μειώνει άμεσα αυτές τις ορμόνες, προσφέροντας διπλό όφελος: χαμηλότερο ζάχαρο και ένα πιο ήρεμο ξεκίνημα στη μέρα σας.

Άλλες πρωινές στρατηγικές για υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Ένας περίπατος μετά το πρωινό γεύμα είναι μια εξαιρετική στρατηγική για πιο σταθερό σάκχαρο. Αλλά γιατί να σταματήσετε εκεί; Για ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένες συμβουλές που υποστηρίζονται από ειδικούς:

Ξεκινήστε με ένα ισορροπημένο πρωινό

Ανεβάστε ρυθμό

Κινηθείτε περισσότερο

Καθίστε λιγότερο

Έχετε τον νου σας στα φάρμακά σας

Ξεκινήστε με ένα ισορροπημένο πρωινό

Η Kimberlain συνιστά έναν συνδυασμό φυτικών ινών, σύνθετων υδατανθράκων αργής πέψης, υγιεινών λιπαρών και άπαχης πρωτεΐνης για να τροφοδοτήσετε το πολυάσχολο πρωινό σας και να προωθήσετε πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Στις αγαπημένες της επιλογές περιλαμβάνονται:

Overnight oats (βρώμη από το προηγούμενο βράδυ) με βούτυρο ξηρών καρπών, αποβουτυρωμένο γάλα και φρούτα.

Τοστ ολικής αλέσεως με αβοκάντο και αυγά.

Ανεβάστε ρυθμό

Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση του σακχάρου όταν περπατάτε, κινηθείτε με γρήγορο βηματισμό. «Το γρήγορο περπάτημα απαιτεί περισσότερη ενέργεια. Επομένως, θα πρέπει να καταναλωθεί περισσότερο ζάχαρο και να μετατραπεί σε ενέργεια, αντί να παραμείνει στο αίμα και να οδηγήσει σε απότομη αύξηση του σακχάρου», αναφέρει η Jaspan.

Κινηθείτε περισσότερο

Το περπάτημα είναι μια εξαιρετική αρχή. Αλλά για να διατηρήσετε τη δυναμική, ο Plunkett συνιστά να προσθέτετε σύντομα διαλείμματα κίνησης κατά τη διάρκεια του πρωινού. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Να βηματίζετε γύρω από το σπίτι ή το γραφείο ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Να ανεβαίνετε από τις σκάλες αντί να χρησιμοποιείτε το ασανσέρ ή τις κυλιόμενες.

Να βγάζετε τον σκύλο σας για μια γρήγορη βόλτα πέντε λεπτών γύρω από το τετράγωνο.

Καθίστε λιγότερο

Δεν έχετε χρόνο για ένα σύντομο διάλειμμα κίνησης; Δοκιμάστε να στέκεστε όρθιοι πιο συχνά. Έρευνες έχουν δείξει ότι το να διακόπτετε τις περιόδους καθιστικής ζωής με ορθοστασία μπορεί να μειώσει σημαντικά τη γλυκόζη στο αίμα. Αντί να ελέγχετε τα email σας ή να πληρώνετε λογαριασμούς καθισμένοι στο γραφείο σας, κάντε το όρθιοι στον πάγκο της κουζίνας. Ή μαγειρέψτε το βραδινό σας αντί να παραγγείλετε απέξω. Έτσι θα βοηθήσετε στη μείωση του σακχάρου σας και θα έχετε ένα πιο υγιεινό γεύμα!

Έχετε τον νου σας στα φάρμακά σας

«Η υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία», λέει η Kimberlain. «Ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο ένας σύντομος περίπατος θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση του σακχάρου, εάν πήρατε πρόσφατα μια μεγαλύτερη δόση (bolus) για ένα γεύμα και το σώμα σας χρειάζεται ξαφνικά λιγότερη ινσουλίνη μόλις αρχίσετε να κινείστε». Εάν λαμβάνετε ινσουλίνη ή εκκριταγωγά ινσουλίνης, φροντίστε να ελέγχετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας πριν περπατήσετε.