Καθαρισμός οικοπέδων: Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία – Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι

Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν από την Τρίτη τους ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Οι ιδιοκτήτες, οι επικαρπωτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές των οικοπέδων έχουν περιθώριο έως τη Δευτέρα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Παράλληλα, οι υπόχρεοι πρέπει να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η ψηφιακή δήλωση

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες πρέπει να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στη διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr. Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας, προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλωθεί ούτε τα μισά οικόπεδα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, όπως έχει φανεί και στο παρελθόν, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση στις δηλώσεις.

«Πέρυσι ο αριθμός ήταν 702.000 και την τελευταία εβδομάδα μπήκαν περίπου 250.000 πολίτες και έκαναν τη δήλωση. Άρα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία ημέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Από την Τρίτη οι έλεγχοι

Ο κ. Τσίγκας ανέφερε ότι οι έλεγχοι θα αρχίσουν από την Τρίτη, 23 Ιουνίου, με τη συμμετοχή των δήμων και του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και με βάση τις καταγγελίες που υποβάλλονται.

Όπως σημείωσε, «από την Τρίτη το πρωί θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και από τους δήμους και από το Πυροσβεστικό Σώμα και μέσω των καταγγελιών οι οποίες γίνονται».

«Υπάρχει μια διαβάθμιση, μια προτεραιοποίηση, σε συνεργασία των δήμων με το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να δώσουμε προτεραιότητα στις πιο επικίνδυνες περιοχές, να καθαριστούν και στη συνέχεια να καθαρίσουν οι δήμοι ό,τι μπορούν, με το ανάλογο κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ακόμα κάποιοι δήμοι που δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα οικόπεδά τους, όμως υπάρχει αυτή η υπόσχεση».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρθηκε και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους της Αττικής.

«Υπήρξε μια σύσκεψη προχθές με τους αντιδημάρχους της Αττικής από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου τονίστηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες και δόθηκε έμφαση όχι μόνο στον καθαρισμό, αλλά και στη συνεργασία όλου του πλαισίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα ελέγχει τις καταγγελίες, ενώ οι δημοτικές αρχές επιβάλλουν τα πρόστιμα. «Η επιβάρυνση και η επιβολή των προστίμων γίνεται από τις κατά τόπους δημοτικές Αρχές. Όλα τα στοιχεία αυτά πηγαίνουν στο υπουργείο Οικονομικών μέσω του υπουργείου Εσωτερικών», είπε.

«Εμείς, στη διαδικασία αυτή, πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στον καθαρισμό, στη μείξη δασικού και αστικού ιστού, στις περιοχές όπου υπάρχουν περιοχές του δικτύου Natura, κρίσιμες υποδομές, αλλά και οτιδήποτε άλλο θα αποδειχθεί ότι θα λειτουργήσει υπέρ μιας πυρκαγιάς και προς την επέκταση της πυρκαγιάς. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», είπε ακόμα.

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Δεν θα δοθεί νέα παράταση

Ο Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στους ελέγχους που ξεκινούν την Τρίτη, τόνισε ότι οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δουν πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή προστίμων και τον καθαρισμό όπου απαιτείται.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Όπως επισήμανε, η απόφαση είχε ληφθεί με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

«Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα με τους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων της Αττικής, ο κ. Τουρνάς κάλεσε τους δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους δήμους να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις.

500 ευρώ , εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ , εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

καθαρισμός από τον δήμο, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Οι καθαρισμοί αφορούν κυρίως περιοχές εντός σχεδίου, περιοχές εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων.

και φυτικών υπολειμμάτων. Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού.

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου.

Οι έλεγχοι που ξεκινούν από την Τρίτη θα δείξουν τον βαθμό συμμόρφωσης των υπόχρεων, ενώ οι δήμοι και το Πυροσβεστικό Σώμα θα κινηθούν κατά προτεραιότητα στις περιοχές που θεωρούνται πιο επικίνδυνες για την εκδήλωση και την επέκταση πυρκαγιάς.