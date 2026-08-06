Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) καταγράφεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας ενέργειες ή δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα.

Η τήρηση των μέτρων πρόληψης, η αποφυγή χρήσης φωτιάς στην ύπαιθρο και η άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή εστίας πυρκαγιάς θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών.

Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις εξής περιοχές: