Καμίλα Καμπέγιο: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της σε Μύκονο και Κυκλάδες

Η Καμίλα Καμπέγιο δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει στα ελληνικά νησιά. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη Μύκονο, την Πάρο και την Αντίπαρο, εξερευνώντας κοσμοπολίτικους προορισμούς και απομονωμένους κολπίσκους με σκάφος. Οι φωτογραφίες, που αναρτήθηκαν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 4 Αυγούστου, περιλαμβάνουν στιγμιότυπα με μαγιό σε σκάφος και χαλάρωσης στην παραλία, καθώς και εικόνες από τοπία και στιγμές από τις εξόδους της, με τη λεζάντα «Ελλάδα, μέρος δεύτερο» να υποδηλώνει τη συνέχεια του ταξιδιού της.

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Καμίλα Καμπέγιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Καμίλα Καμπέγιο δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, προσφέροντας στους ακολούθους της μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης στα ελληνικά νησιά.
  • Η δημοφιλής τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη Μύκονο, την Πάρο και την Αντίπαρο, πραγματοποιώντας εξορμήσεις με σκάφος σε κοσμοπολίτικους προορισμούς και πιο απομονωμένους κολπίσκους.
  • Η ανάρτηση στο Instagram περιλάμβανε μια σειρά από νέες φωτογραφίες, με την Καμπέγιο να ποζάρει με μαγιό πάνω σε σκάφος, ενώ στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Ελλάδα, μέρος δεύτερο».

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Νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα δημοσίευσε η Καμίλα Καμπέγιο, δίνοντας στους εκατομμύρια ακολούθους της μια ακόμη γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει στα ελληνικά νησιά.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία τις τελευταίες ημέρες επισκέφθηκε τη Μύκονο, την Πάρο και την Αντίπαρο, φαίνεται πως αφιέρωσε χρόνο στην εξερεύνηση τόσο των κοσμοπολίτικων προορισμών όσο και πιο απομονωμένων κολπίσκων, πραγματοποιώντας εξορμήσεις με σκάφος.

Μέσα από ανάρτηση που πραγματοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη (4/8), η Καμπέγιο δημοσίευσε μια σειρά από νέες φωτογραφίες, αποτυπώνοντας στιγμές από τις διακοπές της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν εικόνες στις οποίες ποζάρει με μαγιό πάνω σε σκάφος, αλλά και ενώ απολαμβάνει τον ήλιο σε ξαπλώστρα δίπλα στη θάλασσα.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει ακόμη εικόνες από τοπία, γωνιές των νησιών και στιγμές από τις εξόδους της, αποκαλύπτοντας όσα τράβηξαν το ενδιαφέρον της κατά την παραμονή της στην Ελλάδα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ελλάδα, μέρος δεύτερο», συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με μια σύντομη αναφορά στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού της στη χώρα.

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