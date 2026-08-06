«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ και Τζωρτζίνα Λιώση μπαίνουν στο μοναστήρι

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Η θεϊκή κωμωδία του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» έρχεται τη νέα σεζόν με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου.

Στο β’ κύκλο της σειράς θα προστεθούν, μεταξύ άλλων, και δύο νέοι ρόλοι στην παρέα των μοναχών.

Η Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ θα υποδυθεί την Ειρήνη Παπαπαύλου ή αλλιώς αδελφή Θεοκλήτη και η Τζωρτζίνα Λιώση την αδελφή Ωραιοζήλη.

Ειρήνη Παπαπαύλου

Ή αλλιώς «αδελφή Θεοκλήτη». Είναι η υπαστυνόμος που θα στείλουν Σοφιανός και Τσακαλάκης μαζί με τις μοναχές μας στην καινούρια μονή, μεταμφιεσμένη κι η ίδια σε καλόγρια.

Συμφοιτήτρια του Τσακαλάκη στη σχολή και σε αιώνια κόντρα μαζί του, βάζει στόχο να αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύσει την αδελφότητα.

Δυναμική, καβγατζού και με μαθήματα Brazilian jiu–jitsu στο βιογραφικό της, αν και πολύ σύντομα θα καταλάβει ότι οι μοναχές της Αγίας Θεοδούλης αντιμετωπίζουν το κακό με προσευχές και δεήσεις.

Η ίδια όμως, προκειμένου να ανακαλύψει τι συμβαίνει μέσα στη μονή, δε θα μείνει μόνο σ’ αυτά.

Αδελφή Ωραιοζήλη

Αγγελική μορφή, ενάρετη και άκρως χαμηλών τόνων. Είναι η δεύτερη καλόγρια που θα βρουν οι μοναχές μας στη νέα τους μονή, η οποία ομολογουμένως δεν έχει καμία σχέση με την ηγουμένη.

Προσηνής και χαμογελαστή, θα τις δεχτεί με αγάπη, ενώ παράλληλα θα δίνει μάχη για να σώσει τα ατοπήματα της αδελφής Σεβαστιανής, με την οποία εμφανώς και διαφωνεί, αλλά, λόγω ιεραρχίας, σκύβει το κεφάλι και αποδέχεται.

Μοιάζει αμέτοχη και χωρίς να έχει ιδέα για το τι συμβαίνει στη μονή, αλλά υπάρχει σοβαρός λόγος που κρατάει αυτή τη στάση.

Οι μοναχές μας βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα.

Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς… πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!

Δείτε εδώ το trailer: