Υψηλή χοληστερίνη: Οι 6 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

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Η υψηλή χοληστερίνη δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Η κληρονομικότητα, η ηλικία, η φυσική δραστηριότητα και ο τρόπος ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο, όμως η διατροφή παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορούμε να τροποποιήσουμε.

Ορισμένες τροφές, όταν καταναλώνονται συχνά, μπορούν να αυξήσουν την LDL («κακή») χοληστερίνη και να επιβαρύνουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι 6 χειρότερες τροφές για την υψηλή χοληστερίνη, σύμφωνα με ειδικούς

Αν οι τελευταίες εξετάσεις σας έδειξαν αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης, ίσως αξίζει να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις καθημερινές σας διατροφικές συνήθειες. Καρδιολόγοι και διατροφολόγοι εξηγούν ποιες τροφές καλό είναι να περιορίζετε και ποιες αλλαγές μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο υγιεινή διατροφή.

Στερεά μαγειρικά λίπη

Επεξεργασμένο κρέας

Αναψυκτικά με ζάχαρη

Τηγανητό κοτόπουλο

Παγωτό

Συσκευασμένα γλυκά και αρτοσκευάσματα

Στερεά μαγειρικά λίπη

Τα στερεά λίπη, όπως το βούτυρο, το λάδι καρύδας, το μοσχαρίσιο λίπος και το λαρδί, ανήκουν στις χειρότερες επιλογές για τη χοληστερίνη, σύμφωνα με την διατροφολόγο Kiran Campbell. Η αρνητική τους επίδραση οφείλεται κυρίως σε ένα συστατικό: τα κορεσμένα λιπαρά.

Πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών αυξάνει την LDL χοληστερίνη, σε σημείο που η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τον περιορισμό τους στο 6% των συνολικών καθημερινών θερμίδων.

Τα κορεσμένα λιπαρά είναι στερεά σε θερμοκρασία δωματίου – ένα χρήσιμο στοιχείο για να αναγνωρίζετε ποια πρέπει να αποφεύγετε.

Υγιεινές εναλλακτικές: Αντί για βούτυρο ή λαρδί, προτιμήστε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λάδι αβοκάντο, κραμβέλαιο ή σησαμέλαιο. Αυτά τα έλαια προσφέρουν ακόρεστα λιπαρά που προστατεύουν την καρδιά.

Επεξεργασμένο κρέας

Αν και προσφέρουν γρήγορες λύσεις για γεύματα, τα επεξεργασμένα κρέατα –όπως τα λουκάνικα, τα χοτ ντογκ, το πεπερόνι, το μπέικον και το σαλάμι– επιβαρύνουν σημαντικά τη χοληστερίνη. Είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο (αλάτι), ενώ η αυξημένη κατανάλωσή τους συνδέεται σταθερά με προβλήματα στην καρδιά.

Πολλά από αυτά τα προϊόντα κατατάσσονται στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο προκαλώντας φλεγμονές, αντοχή στην ινσουλίνη και αύξηση βάρους.

Υγιεινές εναλλακτικές: Όταν ψάχνετε μια γρήγορη πηγή πρωτεΐνης, επιλέξτε ψητό κοτόπουλο χωρίς πέτσα, όσπρια (όπως φασόλια) ή τόνο σε κονσέρβα.

Αναψυκτικά με ζάχαρη

«Η χοληστερόλη μεταφέρεται στο αίμα πάνω σε μικρές “σχεδίες” που αποτελούνται από διάφορες βιοδραστικές ουσίες», εξηγεί ο καρδιολόγος Dr. Bibhu Mohanty. Ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία αυτών των “σχεδιών” είναι η περιττή ζάχαρη.

Οι περισσότεροι από εμάς καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα ζάχαρης, με τα ζαχαρούχα αναψυκτικά να αποτελούν την κύρια πηγή προστιθέμενης ζάχαρης στη διατροφή. Μάλιστα, επιστημονικές έρευνες συνδέουν άμεσα τα ζαχαρούχα ροφήματα με τα υψηλότερα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης (LDL). Σύμφωνα με τον Dr. Mohanty, η αποφυγή των αναψυκτικών είναι μια από τις πιο απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε.

Υγιεινή εναλλακτική: Αντικαταστήστε το αναψυκτικό με ανθρακούχο νερό με φυσικές γεύσεις φρούτων ή με ένα αναψυκτικό χαμηλής ζάχαρης εμπλουτισμένο με πρεβιοτικά.

Τηγανητό κοτόπουλο

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα τηγανητά φαγητά, όπως το τηγανητό κοτόπουλο, είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Ωστόσο, συμβάλλουν στην υψηλή χοληστερίνη και με έναν άλλον, λιγότερο γνωστό τρόπο.

«Το τηγανητό κοτόπουλο μαγειρεύεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που αυξάνει τον σχηματισμό των προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs)», εξηγεί η διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας Michelle Routhenstein. «Αυτές οι ενώσεις προκαλούν φλεγμονές στον οργανισμό και επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς».

Υγιεινή εναλλακτική: Επιλέξτε κοτόπουλο ψητό στο φούρνο, στη σχάρα ή στον ατμό. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε όλη την απαραίτητη πρωτεΐνη, γλιτώνοντας παράλληλα τα κορεσμένα λιπαρά και τις βλαβερές ενώσεις του τηγανίσματος.

Παγωτό

Το παγωτό αποτελεί διπλό «χτύπημα» για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. «Είναι πλούσιο τόσο σε κορεσμένα λιπαρά όσο και σε προστιθέμενη ζάχαρη – ένας συνδυασμός που μπορεί να αυξήσει την LDL χοληστερόλη αλλά και τη λεγόμενη υπολειμματική χοληστερόλη (remnant cholesterol)», σημειώνει η Routhenstein.

Η υπολειμματική χοληστερόλη αναφέρεται στη χοληστερίνη που βρίσκεται στα σωματίδια τα οποία είναι πλούσια σε τριγλυκερίδια και κυκλοφορούν στο αίμα μετά το φαγητό.

Υγιεινή εναλλακτική: Δοκιμάστε παγωμένο γιαούρτι (frozen yogurt) χωρίς ζάχαρη με φρέσκα φρούτα, ή φτιάξτε σπιτικό «nice cream» χτυπώντας στο μπλέντερ κατεψυγμένες μπανάνες, μούρα και λίγο γάλα. Ικανοποιείτε την επιθυμία για γλυκό χωρίς την επιβάρυνση των λιπαρών.

Συσκευασμένα γλυκά και αρτοσκευάσματα

Αν και οι συσκευασίες σε γλυκά, όπως τα ντόνατς μπορεί να ισχυρίζονται ότι δεν περιέχουν χοληστερόλη, ο Dr. Mohanty επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό. «Επηρεάζουν τη χοληστερίνη με έναν πολύ πραγματικό τρόπο, αλλά έμμεσα», εξηγεί.

Πολλά συσκευασμένα γλυκά είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και προστιθέμενη ζάχαρη – ένας συνδυασμός που μακροπρόθεσμα υπονομεύει τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης.

Επιπλέον, παρόλο που τα αρτοσκευάσματα παρασκευάζονται από δημητριακά, μεγάλο μέρος των φυτικών ινών τους αφαιρείται κατά την επεξεργασία. Αυτό αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τις τιμές της χοληστερίνης σας. «Οι φυτικές ίνες, ιδιαίτερα οι διαλυτές ίνες, είναι από τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά για τη μείωση της “κακής” LDL χοληστερόλης, καθώς βοηθούν στη δέσμευσή της στο πεπτικό σύστημα ώστε να αποβληθεί από τον οργανισμό», αναφέρει ο Campbell.

Για να προστατεύσετε την υγεία της καρδιάς σας, αντιμετωπίστε τα συσκευασμένα γλυκά ως μια περιστασιακή απόλαυση και όχι ως καθημερινό πρωινό. Εναλλακτικά, ικανοποιήστε την επιθυμία σας για γλυκό με πιο υγιεινό τρόπο φτιάχνοντας τις δικές σας λιχουδιές στο σπίτι, επιλέγοντας συνταγές που περιέχουν αλεύρι ολικής άλεσης ή άλλα δημητριακά ολικής άλεσης.

Άλλες στρατηγικές για τη διαχείριση της υψηλής χοληστερίνης

Η διαχείριση της υψηλής χοληστερίνης δεν περιορίζεται μόνο στη διατροφή. Μπορείτε να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά υιοθετώντας τις παρακάτω συνήθειες: