Υψηλή χοληστερίνη: Οι 4 τροφές που πρέπει να έχετε πάντα στην κουζίνα σας, σύμφωνα με γιατρό

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Η υψηλή χοληστερίνη είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείρισή της. Ένας γιατρός αποκαλύπτει ποιες είναι οι τέσσερις τροφές που θα φρόντιζε να έχει πάντα στην κουζίνα του, αν βρισκόταν ο ίδιος αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση.

4 τροφές που πρέπει να έχετε στην κουζίνα σας αν έχετε υψηλή χοληστερίνη, σύμφωνα με γιατρό

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή, κηρώδης ουσία που βρίσκεται στο αίμα. Αν και μια ορισμένη ποσότητα είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, η υπερβολική συγκέντρωσή της μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση στα αιμοφόρα αγγεία, οδηγώντας σε αποφράξεις. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Επομένως, ο έλεγχος των επιπέδων της είναι ζωτικής σημασίας.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να το πετύχετε αυτό είναι προσέχοντας τη διατροφή σας. Με γνώμονα αυτό, ο Dr. Karan Rajan χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του TikTok για να μοιραστεί μερικές από τις καλύτερες τροφές για τη διαχείριση της χοληστερίνης.

Ο γιατρός, ο οποίος είναι γνωστός στο διαδίκτυο ως Dr. Raj, δήλωσε: «Αν είχα διαγνωστεί με υψηλή χοληστερίνη, αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που θα είχα οπωσδήποτε στην κουζίνα μου».

Οι 4 υπερτροφές που βοηθούν στην μείωση της χοληστερίνης

Κόκκινα και μαύρα μούρα (berries)

Σπόροι (seeds)

Φασόλια και φακές

Βρώμη

Κόκκινα και μαύρα μούρα (berries)

Σύμφωνα με τον Dr. Raj, τα μούρα είναι εξαιρετικά πλούσια σε πολυφαινόλες, όπως οι ανθοκυανίνες. Αυτές οι ουσίες αυξάνουν την παραγωγή χολικών οξέων, γεγονός που σημαίνει ότι αποβάλλεται περισσότερη χοληστερόλη από τον οργανισμό.

Η δράση τους: «Αυτές οι πολυφαινόλες δρουν ως αντιοξειδωτικά, προστατεύοντας το εσωτερικό των αιμοφόρων αγγείων. Παράλληλα, περιορίζουν την οξείδωση της LDL (κακής) χοληστερίνης, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής», εξηγεί ο ειδικός.

Σπόροι (seeds)

Ο Dr. Raj αναφέρει: «Οι σπόροι (όπως ο λιναρόσπορος ή οι σπόροι chia) περιέχουν καλά λιπαρά, τα οποία μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο και περιορίζουν τη σύνθεση λίπους στο συκώτι».

Φασόλια και φακές

Αυτά τα όσπρια περιέχουν ζυμώσιμες φυτικές ίνες. Αυτές οι ίνες μεγιστοποιούν την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, τα οποία ουσιαστικά μειώνουν τη σύνθεση χοληστερόλης στο ήπαρ.

Επιπλέον, είναι πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες, οι οποίες αυξάνουν τη δραστηριότητα των υποδοχέων LDL, οδηγώντας σε ταχύτερη απομάκρυνση της κακής χοληστερίνης από το αίμα.

Βρώμη

«Η βρώμη είναι πλούσια σε βήτα-γλυκάνη, μια πρεβιοτική ίνα που αποτελεί μία από τις πιο μελετημένες ουσίες για τη μείωση της χοληστερόλης», προσθέτει ο γιατρός. Η βήτα-γλυκάνη σχηματίζει ένα κολλώδες, διαλυτό τζελ που δεσμεύει τα χολικά οξέα και τα αποβάλλει. Αυτό αναγκάζει το σώμα να τραβήξει περισσότερη LDL χοληστερίνη από την κυκλοφορία του αίματος για να δημιουργήσει νέα χολικά οξέα.

Οδηγός διατροφής από ειδικούς

Για τη μείωση της χοληστερίνης, οι ειδικοί του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου) συνιστούν να εντάξετε στην καθημερινότητά σας τα εξής:

Λιπαρά ψάρια, όπως το σκουμπρί και ο σολομός.

Ελαιόλαδο και φυτικά έλαια.

Καστανό ρύζι, ψωμί ολικής αλέσεως και ζυμαρικά ολικής άλεσης.

Ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Τροφές που πρέπει να αποφεύγετε:

Αντίθετα, θα πρέπει να περιορίσετε την κατανάλωση σε: