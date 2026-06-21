Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0: Ο ανίκητος Ρουμ σταμάτησε τους Νοτιοαμερικανούς

Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο βαθμό της ιστορίας του σε Μουντιάλ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο 0-0 με το Εκουαδόρ στο Κάνσας, για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ελόι Ρουμ, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά καθοριστικών επεμβάσεων και κράτησε ανέπαφη την εστία της ομάδας του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το Εκουαδόρ είχε την κατοχή, τον έλεγχο και τις περισσότερες ευκαιρίες στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε πίεσε από τα πρώτα λεπτά και δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις για γκολ, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο είχε απαντήσεις σε κάθε μεγάλη στιγμή των Νοτιοαμερικανών.

Το Κουρασάο, από την πλευρά του, έδωσε βάρος στην ανασταλτική λειτουργία του και προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ άντεξε στην πίεση, βρήκε και η ίδια σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε έναν ιστορικό βαθμό.

Το ματς

Το Εκουαδόρ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Ένερ Βαλένσια βγήκε μόνος απέναντι στον Ρουμ, αλλά ο τερματοφύλακας του Κουρασάο απέκρουσε το σουτ και κράτησε το 0-0.

Το Κουρασάο απάντησε στο 9ο λεπτό, όταν ο Φλοράνους βρήκε χώρο από τα αριστερά, συνέκλινε προς την περιοχή και επιχείρησε το σουτ, χωρίς να βρει στόχο. Το Εκουαδόρ ανέβασε ξανά την πίεσή του και απείλησε με τον Γιεμπόα στο 12ο λεπτό, ενώ ο Βίτε δοκίμασε το πόδι του δύο λεπτά αργότερα, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω.

Οι Νοτιοαμερικανοί συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο. Στο 16ο λεπτό, έπειτα από κόντρα του Καϊσέδο, η μπάλα έφτασε στον Πλάτα, ο οποίος εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ρουμ αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε σε δεύτερο χρόνο. Στο 20ό λεπτό, ο Ιντσαπιέ έβγαλε σέντρα από τα αριστερά και ο Βαλένσια κινήθηκε στην πορεία της μπάλας, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο ήταν ξανά σε ετοιμότητα.

Μετά το ημίωρο, το Κουρασάο ισορρόπησε προσωρινά το παιχνίδι, πίεσε ψηλότερα και κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να δημιουργήσει καθαρή ευκαιρία. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, το Εκουαδόρ απείλησε ξανά, με τον Γιεμπόα να επιχειρεί δυνατό αριστερό σουτ από το ύψος της περιοχής στο 42ο λεπτό και τον Ρουμ να πραγματοποιεί ακόμη μία επέμβαση.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0. Το Εκουαδόρ είχε την υπεροχή, αλλά η αστοχία στην τελική προσπάθεια και οι επεμβάσεις του Ρουμ διατήρησαν το σκορ χωρίς τέρματα.

Ο Ρουμ κράτησε το μηδέν

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το ίδιο μοτίβο. Το Εκουαδόρ εγκαταστάθηκε στο μισό γήπεδο του Κουρασάο και έψαξε το γκολ που θα του έδινε προβάδισμα. Στο 50ό λεπτό, ο Καϊσέδο επιχείρησε συρτό σουτ από απόσταση, αλλά ο Ρουμ μπλόκαρε στη δεξιά γωνία του.

Στο 59ο λεπτό, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και διαδοχικές μονομαχίες μέσα στην περιοχή, ο Πλάτα πήρε την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας του Κουρασάο αντέδρασε ξανά σωστά. Ένα λεπτό αργότερα, το Κουρασάο άγγιξε το γκολ στην αντεπίθεση. Ο Μπακούνα βγήκε σε θέση βολής και στη συνέχεια ο Κομενένσια απείλησε ξανά, αλλά ο Γκαλίντεζ κράτησε το Εκουαδόρ όρθιο με δύο σημαντικές επεμβάσεις.

Το Εκουαδόρ απάντησε άμεσα. Στο 61ο λεπτό, ο Βαλένσια πήρε μέτρα με την μπάλα και σούταρε εκτός περιοχής, όμως ο Ρουμ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ροντρίγκες συνέκλινε από τα αριστερά και επιχείρησε σουτ, με την μπάλα να περνά λίγο έξω.

Η πίεση των Νοτιοαμερικανών κορυφώθηκε στα επόμενα λεπτά. Στο 66ο λεπτό, ο Γιεμπόα έβγαλε σέντρα από τα δεξιά και ο Βαλένσια πήρε δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ρουμ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση. Ένα λεπτό αργότερα, μετά από νέο κόρνερ, ο τερματοφύλακας του Κουρασάο απομάκρυνε αρχικά την κεφαλιά του Βαλένσια και στη συνέχεια μπλόκαρε την προσπάθεια του Ροντρίγκες.

Στο 73ο λεπτό, ο Ανγκούλο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Ρουμ έπεσε σωστά και απομάκρυνε δύσκολα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ιντσαπιέ βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής μετά από στατική φάση, αλλά η κεφαλιά του πέρασε λίγο άουτ.

Το Κουρασάο δεν περιορίστηκε μόνο στην άμυνα. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Μπακούνα βρήκε χώρο και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Γκαλίντεζ σε ενστικτώδη επέμβαση. Στο 80ό λεπτό, ο Πλάτα δοκίμασε ξανά την τύχη του με πολύ δυνατό σουτ, όμως ο Ρουμ βρέθηκε στη σωστή θέση και πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία απόκρουση.

Στο 85ο λεπτό, το Εκουαδόρ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Ανγκούλο συνεργάστηκε με τον Βαλένσια, οι δύο παίκτες αντάλλαξαν γρήγορα την μπάλα και ο αρχηγός του Εκουαδόρ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε. Το Κουρασάο πήρε έναν ιστορικό βαθμό, ενώ το Εκουαδόρ έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει σαφές προβάδισμα πρόκρισης. Η Γερμανία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κουρασάο και το Εκουαδόρ θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου.