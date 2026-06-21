Τζένη Θεωνά: Η καλοκαιρινή ανάρτηση με τους γιους της και το σχόλιο για τις βαλίτσες

Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές στιγμές της οικογένειάς της στο χωριό. Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες με τους δύο γιους της, οι οποίοι περνούν χρόνο στη φύση και απολαμβάνουν την ανεμελιά των διακοπών.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό τους πρόγραμμα, οι δύο τους δίνουν προτεραιότητα στον χρόνο που περνούν με την οικογένειά τους.

Στις εικόνες που δημοσίευσε η ηθοποιός, πρωταγωνιστές είναι οι δύο γιοι της, οι οποίοι παίζουν στη φύση, ξυπόλητοι και χωρίς έγνοιες. Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα σχόλιο για την προετοιμασία των οικογενειακών ταξιδιών και τη συνήθεια των γονιών να γεμίζουν βαλίτσες με πράγματα που τελικά δεν χρησιμοποιούνται.

Συγκεκριμένα, η Τζένη Θεωνά έγραψε: «Δεν αντέχω τον εαυτό μου που περνάω ενάμιση αιώνα φτιάχνοντας βαλίτσες κι αυτοί, με το που φτάνουμε στο χωριό, δεν ξαναβάζουν ούτε ρούχο, ούτε παπούτσι. Κι ενώ το ξέρω από πριν, δεν μπορώ να σωθώ απ’ τον εαυτό μου και το προϊόν που έχω σωρεύσει. Less is more και decluttering τώρα. Ας πούμε. Αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. – Ωραία δεν είναι όμως;»

Η ανάρτηση της ηθοποιού συγκέντρωσε θετικά σχόλια, ενώ αρκετοί γονείς ταυτίστηκαν με τη σκέψη της. Οι φωτογραφίες ανέδειξαν απλές στιγμές ελευθερίας, παιχνιδιού και ξεγνοιασιάς, που συνδέονται με τα παιδικά καλοκαίρια.