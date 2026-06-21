Ζελένσκι προς Λευκορωσία: Να απομακρύνει σταθμούς που στηρίζουν ρωσικές επιθέσεις με drones

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τις αρχές της Λευκορωσίας να απομακρύνουν σταθμούς αναμετάδοσης, οι οποίοι, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών περιοχών.

Η Λευκορωσία, υπό την ηγεσία του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, αποτελεί έναν από τους στενότερους συμμάχους της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Το Μινσκ είχε επιτρέψει στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφός του ως βάση για την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει εντοπίσει τέσσερις σταθμούς αναμετάδοσης στη Λευκορωσία, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, συμβάλλουν στη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα.

«Η Λευκορωσία έχει ακόμη χρόνο να αποσυναρμολογήσει αυτόν τον εξοπλισμό. Γνωρίζουμε επίσης κάθε εργοστάσιο στη Λευκορωσία που εργάζεται για τη Ρωσία και υποστηρίζει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο προειδοποίησε το Μινσκ

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο έχει ήδη προειδοποιήσει την ηγεσία της Λευκορωσίας για τις συγκεκριμένες εξελίξεις. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά ζήτησε από τη Λευκορωσία να σταματήσει κάθε ενέργεια που, κατά την ουκρανική πλευρά, στηρίζει τη ρωσική πολεμική δραστηριότητα.

Πηγή: Reuters