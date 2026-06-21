Γαστούνη: Επικήρυξη από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για τον οδηγό που σκότωσε το αδέσποτο σκυλί

Έρευνα για την ταυτοποίηση του οδηγού οχήματος που φέρεται να παρέσυρε και να σκότωσε αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη Ηλείας έχουν ξεκινήσει οι αρμόδιες αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, στην περιοχή Σταθμός Γαστούνης, και έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν ο μικρόσωμος σκύλος, ο οποίος ζούσε για χρόνια στην περιοχή. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το αυτοκίνητο μειώνει ταχύτητα και σταματά μπροστά στο ζώο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κινείται ξανά, περνά πάνω από τον σκύλο και στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο.

Κινητοποίηση των αρχών και έκκληση για πληροφορίες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ενημερωθεί και έχει ζητηθεί η διερεύνηση του περιστατικού. Βασικό εμπόδιο για την ταυτοποίηση του οχήματος αποτελεί το γεγονός ότι η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε όποιον γνωρίζει στοιχεία για το όχημα ή τον οδηγό να επικοινωνήσει με τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το ποσό της χρηματικής αμοιβής που προσφέρεται για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του οδηγού αυξάνεται, μετά από συνεισφορές πολιτών και φιλόζωων, και φέρεται να πλησιάζει τις 4.000 ευρώ.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει στον εντοπισμό ή στη σύλληψη του υπεύθυνου για το περιστατικό.

Το αίτημα της ΠΦΠΟ προς τις αρχές

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης. Η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο πλαίσιο που επιτρέπει η νομοθεσία, εάν έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και επισημαίνει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων αποτελεί νομική υποχρέωση της Πολιτείας και δείκτη κοινωνικής ευθύνης, αναφέρει η ΠΦΠΟ, η οποία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της.

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες