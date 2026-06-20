Εύβοια: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αλμυροπόταμο, φόβοι για αναζοπυρώσεις – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αλμυροπόταμο της Εύβοιας, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν στείλει μήνυμα από το 112 για την εκκένωση δύο οικισμών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν το έργο της κατάσβεσης και δημιουργούσαν ανησυχία για την πορεία της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχείρησαν 14 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων και ένα για τον συντονισμό της επιχείρησης. Στο σημείο αυτή την στιγμή παραμένουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα 5 Πεζοπόρα Τμήματα εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ευνόησαν την εξάπλωση της φωτιάς και δημιούργησαν κατά τόπους κηλιδώσεις. Ωστόσο, οι συντονισμένες ενέργειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων περιόρισαν σημαντικά την πυρκαγιά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Μετά τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα αποχώρησαν από την περιοχή, όπως προβλέπεται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη, προκειμένου να ελέγξουν την περίμετρο της φωτιάς και να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση νέας αναζωπύρωσης.

Την ίδια ώρα, τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026 έως τις 18:00 του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026, εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Από αυτές, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν σε ακόμη 11.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών για τη δική τους ασφάλεια.