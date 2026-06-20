Εύβοια: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο – Εκκενώνονται τα Μεσοχώρια και οι Ραπταίοι, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Εύβοιας για τη φωτιά που μαίνεται από το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Κάρυστο. Λόγω της φωτιάς εκκενώνονται οι περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίεας, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων.

Παρ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Δείτε το μέτωπο της φωτιάς από ψηλά

Εκκενώνονται οι περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι – Το μήνυμα του 112

Η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν προς τα Στύρα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Νωρίτερα είχε ηχήσει ξανά το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026

«Αν σχηματίσει μέτωπο στον δρόμο της είναι 2 οικισμοί» λέει στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας

Ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης, βρίσκεται στο περιοχή και μιλώντας στο enikos.gr, δήλωσe: «Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καίει μέσα σε δάσος, σε χαράδρα. Στα βόρεια υπάρχουν δύο οικισμοί, ο Αλμυροπόταμος και οι Ραπταίοι»

«Το κακό είναι ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αν η φωτιά σχηματίσει μέτωπο, λόγω των ανέμων, τότε, στον δρόμο της είναι οι δύο οικισμοί» πρόσθεσε ο κ. Κελαϊδίτης.

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