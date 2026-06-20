Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου: Ο Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,36 μ. και κατέκτησε το χρυσό με ρεκόρ αγώνων

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
  • Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης «πέταξε» στα 8,36 μ. με την πρώτη του προσπάθεια, κάνοντας νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
  • Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς με 8.19 μ., ενώ το χάλκινο πήρε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.04 μ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με εντυπωσιακό τρόπο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με άλμα στα 8.36 μέτρα που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης από την πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8.36 μ. με αντίθετο άνεμο -0,3 μ./δ., μετατρέποντας σε… περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η επίδοση αυτή αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση, καθώς κανένας από τους υπόλοιπους αθλητές δεν κατάφερε να πλησιάσει το άλμα του Έλληνα πρωταθλητή.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς, ο οποίος σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 8.19 μ. στην τελευταία του προσπάθεια, ενώ το χάλκινο πήρε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.04 μ.

πηγή: ertsports.gr

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