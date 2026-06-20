Για τρίτη φορά πρόεδρος του ΣΗΠΕ ο Γιώργος Μιχαλόπουλος

Με ενισχυμένη εκλογική δύναμη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες θητείες του, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος επανεξελέγη Πρόεδρος του ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερήσιου Περιφερειακού Τύπου), αναδεικνυόμενος πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του Συνδέσμου.

Στην διοίκηση εξελέγησαν επίσης οι Γιάννης Κουτσολιόντος, Παρασκευάς Περάκης, Δημήτρης Πλεμένος και Σταύρος Φανφάνης. Αμέσως μετά την ανάδειξή τους, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαλόπουλος

Γιώργος Μιχαλόπουλος Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Περάκης

Παρασκευάς Περάκης Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κουτσολιόντος

Γιάννης Κουτσολιόντος Ταμίας: Σταύρος Φανφάνης

Σταύρος Φανφάνης Κοσμήτορας: Δημήτρης Πλεμένος

Γιώργος Μιχαλόπουλος: «Πετύχαμε πολλά, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ακόμη περισσότερα μπροστά μας»

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, ο επανεκλεγείς Πρόεδρος Γιώργος Μιχαλόπουλος δήλωσε:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στη σημερινή εκλογική διαδικασία. Το αποτέλεσμα με συγκινεί βαθιά, γιατί το εκλαμβάνω ως αναγνώριση μιας κοινής πορείας, μιας κοινής προσπάθειας και ενός κοινού αγώνα για έναν ισχυρό, ανεξάρτητο και ουσιαστικά παρεμβατικό ΣΗΠΕ.

Τα χρόνια που πέρασαν δώσαμε μαζί δύσκολες μάχες. Πετύχαμε πολλά, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ακόμη περισσότερα μπροστά μας. Η εμπιστοσύνη που μου δείξατε σήμερα δεν αποτελεί κυρίως ευθύνη. Ευθύνη να συνεχίσω να υπηρετώ τον Σύνδεσμο με την ίδια αφοσίωση, την ίδια ανεξαρτησία και την ίδια πίστη στις δυνατότητες του περιφερειακού Τύπου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, ανεξαρτήτως επιλογής. Από αύριο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχει μόνο ένας κοινός στόχος: ένας ΣΗΠΕ πιο δυνατός, πιο σύγχρονος και πιο χρήσιμος για όλα τα μέλη του.

Σας ευχαριστώ για την τιμή, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη σας. Συνεχίζουμε μαζί».