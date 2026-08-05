Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (5/8) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Conference League

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 για το UEFA Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Επίσης, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει το Φερεντσβάρος – ΠΑΟΚ για το Champions League ποδοσφαίρου γυναικών στις 17:30.
  • Οι λάτρεις του τένις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες από το ATP Masters 1000 Μόντρεαλ και το WTA 1000 Τορόντο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 για το UEFA Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00: Novasports Prime | Μίλαν – Ίντερ Calcio (Italiano Only in Perth)

17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Φερεντσβάρος – ΠΑΟΚ Champions League (Ποδόσφαιρο γυναικών)

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

21:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (UEFA Conference League)

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