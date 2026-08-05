Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (5/8) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Conference League

Το ματς Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 για το UEFA Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:00: Novasports Prime | Μίλαν – Ίντερ Calcio (Italiano Only in Perth)
17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Φερεντσβάρος – ΠΑΟΚ Champions League (Ποδόσφαιρο γυναικών)
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (UEFA Conference League)