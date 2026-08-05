Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (5/8) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Conference League

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SpaceX: Νέα δοκιμή του Starship τον Αύγουστο – Στόχος η επιστροφή του πυραύλου στη στεριά

Καιρός: Επιμένει η ζέστη - Θα αγγίξει τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος

Beriev: Ο μύθος του «υπερόπλου» στις μάχες των πυρκαγιών