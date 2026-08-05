Κωνσταντίνος Βασάλος: Η ανάρτηση με την Σίσσυ Χρηστίδου και την Χριστίνα Κοντοβά από τις διακοπές τους – «Λένε μόνο πράγματα που δεν παίζουν»

Στην Κρήτη βρίσκονται αυτές τις ημέρες η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, οι οποίοι δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις μαζί και με άλλους φίλους τους. Ο δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νωρίς το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου ανέβασε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο προφίλ του στο Instagram, στο οποίο «πρωταγωνιστούν» η παρουσιάστρια και η σχεδιάστρια μόδας.

Στο βίντεο, το οποίο ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, βρίσκεται σε ένα αμάξι με τις δύο κυρίες. Εκείνος κάθεται πίσω, ενώ η Χριστίνα Κοντοβά οδηγεί και η Σίσσυ Χρηστίδου είναι στη θέση του συνοδηγού.

Ο δημιουργός περιεχομένου δεν έχει κρατήσει τον φυσικό ήχο και στο βίντεο δεν ακούγονται τα όσα συζητούν, αλλά μία μουσική από σαξόφωνα.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δικαιολόγησε στους ακολούθους του αυτή την επιλογή του, γράφοντας: «Παίζουν τα σαξόφωνα γιατί λένε μόνο πράγματα που δεν παίζουν».