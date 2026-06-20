Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστή της συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του που έχει οριστεί για την Τρίτη (23/6).

Ο άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία είναι ο άνθρωπος «κλειδί» στην υπόθεση, καθώς είναι εκείνος που φέρεται να συνάντησε για τελευταία φορά την Σταυρούλα Λεβεντάκη πριν χαθούν τα ίχνη της. Ο 43χρονος θεωρείται από τις Αρχές βασικός ύποπτος στην εξαφάνιση της 45χρονης. Μέχρι στιγμής, η σύλληψή του δεν συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά αφορά κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του.

Ο ίδιος πάντως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Γιάννη Τροικίλη, οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί αφορούν αποκλειστικά τα δενδρύλλια κάνναβης και είναι σε βαθμό κακουργήματος. Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και μυστικότητα, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από την κατοικία του 43χρονου. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του ενοικιαστή έχει διαγραφεί. Ωστόσο οι Αρχές προσπαθούν να ανακτήσουν το περιεχόμενο και παράλληλα αστυνομικοί με drones ερευνούν εξονυχιστικά για να δουν αν υπάρχει κάποιο δρομολόγιο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο ύποπτος.

«Με απείλησαν με όπλο για να μη μιλήσω»

Λίγο πριν συλληφθεί, ο 43χρονος μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», και υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλές. «Κινδυνεύει η ζωή μου από τον αδελφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα», είπε.

Ο 43χρονος προσπαθεί να βάλει στο κάδρο των ερευνών τον αδελφό της Σταυρούλας, λέγοντας πως έστειλε κάποιον να τον απειλήσει. «Ο αδελφός της Σταυρούλας (σ.σ. με απειλεί) να μη μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στον Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό, ούτε σ’ εσένα”».

«Είναι το τελευταίο του χαρτί» λέει ο αδελφός της 45χρονης

«Είναι το τελευταίο του χαρτί μήπως καταφέρει κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει μ αυτά που λέει. Οι περιουσίες ήταν πάντα μοιρασμένες από την ημέρα που αγοραζόταν κάτι, πήγαινε κατευθείαν στο παιδί που θα του έμενε», είπε ο αδελφός της 45χρονης.

Κηλίδες αίματος και στο βαν του 43χρονου

Όπως έγραψε το enikos.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα. Πρόκειται για κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο της εξονυχιστικής έρευνας που έκαναν, στο πάτωμα και πάνω στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και στο εσωτερικό του βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, ενώ ίχνη αίματος συλλέχθηκαν και από σφουγγαρίστρα που είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του χώρου. Για τις κηλίδες αίματος στη σφουγγαρίστρα και το οχήματος αναμένεται ταυτοποίηση.

Σεξουαλικά κίνητρα πίσω από την εξαφάνιση «βλέπουν» οι αστυνομικοί

Έμπειρα στελέχη της αστυνομίας εκτιμούν πως οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για να δοθούν οι απαντήσεις για το τι συνέβη στην Σταυρούλα. Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές φέρεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης είναι προσωπικής φύσης και πιθανόν σεξουαλικό.

Οι αστυνομικοί έφτασαν σε αυτό το συμπέρασμα έχοντας αποκλειστεί άλλα σενάρια και από συγκεκριμένα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στο σπίτι που έμενε ο 43χρονος και όπου τον είχε επισκεφθεί η 45χρονη στις 30 Μαΐου οπότε και χάθηκαν τα ίχνη της. Ο 43χρονος πιθανόν επιτέθηκε στη Σταυρούλα και εξαφάνισε μέσα σε λίγη ώρα το πτώμα της άτυχης γυναίκας μετά τη δολοφονία. Πιθανότατα τύλιξε τη σορό της με κάποια ρούχα, την μετέφερε στο όχημά του τύπου βαν, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και στη συνέχεια εξαφάνισε το πτώμα σε κάποιο απόμερο σημείο της ευρύτερης περιοχής.