Χανιά: Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Χάθηκαν τα ίχνη και του ενοικιαστή που θεωρείται ως βασικός ύποπτος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της 30ής Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της 45χρονης, ο άνθρωπος που ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου και λίγο πριν η Σταυρούλα εξαφανιστεί, έχει και αυτός εξαφανιστεί.

Τα ίχνη του ενοικιαστή χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης και πλέον οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση της Σταυρούλας, αλλά και του Σκοπιανού ένοικού της, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός της αγνοούμενης δήλωσε στην Αστυνομία πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, κάτι που αναφέρεται και στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως, υποστηρίζει η συνάντηση με την 45χρονη έγινε μία ημέρα πριν, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Διεγράφη το υλικό από κάμερες στο σπίτι του ενοικιαστή

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Σταυρούλα έχει καταγραφεί να εισέρχεται στο ακίνητο που νοίκιαζε στον Σκοπιανό την ημέρα της εξαφάνισής της, ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή που να δείχνει την έξοδό της από το σημείο, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές σε εξονυχιστική έρευνα του χώρου.

Το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε περιφραγμένο κτήμα περίπου οκτώ στρεμμάτων, με μία κεντρική είσοδο μέσω ιδιωτικού δρόμου. Παράλληλα, το ίδιο το σπίτι διαθέτει περισσότερες από μία εισόδους, όπως ανέφερε ο αδελφός της αγνοούμενης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.

Προβληματισμό προκαλούν και οι αναφορές για το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι το οποίο νοίκιαζε η αγνοούμενη. Όπως αποκάλυψε ο αδελφός της 45χρονης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το υλικό από τις κάμερες την ημέρα της εξαφάνισης έχει διαγραφεί, με τον ενοικιαστή να έχει δώσει τρεις διαφορετικές εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αδελφού της Σταυρούλας, ο ενοικιαστής φέρεται να είπε τόσο στον ίδιο όσο και στην αστυνομία, ότι έσβηνε το υλικό επειδή η Σταυρούλα του ζητούσε συχνά πρόσβαση στο υλικό για να ελέγχει τους εργάτες που δούλευαν στο κτήμα, κάτι με το οποίο ο ίδιος δε συμφωνούσε.

Η δεύτερη εκδοχή που έδωσε είναι ότι έσβησε το υλικό επειδή διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και φοβόταν μήπως δει κάτι η σύζυγός του και η τρίτη αφορά σε μια προσωπική του ποινική υπόθεση.