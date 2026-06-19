Αλεξία Μπακογιάννη: «Περπατάω στον δρόμο με τα παιδιά μου και βλέπω απέναντί μου τον Γιωτόπουλο ή τον Κουφοντίνα, τι θα πρέπει να κάνω;»

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Την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού σχολίασε η Αλεξία Μπακογιάννη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

«Κανείς δεν μπορεί να νιώσει την απελπισία και την απόγνωση που αισθάνονται οι συγγενείς των θυμάτων. Κανείς δεν μπορεί να έρθει στη θέση μας», ανέφερε αρχικά η Αλεξία Μπακογιάννη και συμπλήρωσε:

«Κάποια στιγμή μια ομάδα ανθρώπων κάθισαν κι αποφάσισαν ότι θα σκοτώσουν κάποιον άλλο άνθρωπο, απλά και μόνο για να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Και αρχηγός αυτών των ανθρώπων ήταν ο Γιωτόπουλος».

«Ας υποθέσουμε ότι περπατάω στο δρόμο μαζί με τα δικά μου παιδιά και βλέπω απέναντι μου τον Γιωτόπουλο ή τον Κουφοντίνα. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ; Αν δεν αντιδράσω, δεν θα μπορώ να με κοιτάξω μετά στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω θα είμαι εν αδίκω. Γιατί θα πρέπει να έρθω σε αυτή τη θέση», αναρωτήθηκε στη συνέχεια.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μιλώντας για τη 17 Νοέμβρη, μιλάμε για μια μαφιόζικη οργάνωση. Οι άνθρωποι αυτοί, ζούσαν επί 30 χρόνια κάνοντας ληστείες τραπεζών», είπε, για να καταλήξει:

«Ο Γιωτόπουλος ήταν αυτός που έδωσε εντολή για 17 δολοφονίες και βγήκε έξω σε 24 χρόνια. Ένας χρόνος και κάτι ήταν δηλαδή η ποινή του για κάθε δολοφονία» κατέληξε η Αλεξία Μπακογιάννη.

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