Αλεξία Μπακογιάννη: «Περπατάω στον δρόμο με τα παιδιά μου και βλέπω απέναντί μου τον Γιωτόπουλο ή τον Κουφοντίνα, τι θα πρέπει να κάνω;»

Η Αλεξία Μπακογιάννη σχολίασε την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, εκφράζοντας την απελπισία των συγγενών των θυμάτων και αναρωτώμενη για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν σε περίπτωση συνάντησης με τρομοκράτες. Τόνισε ότι η «17 Νοέμβρη» ήταν μια μαφιόζικη οργάνωση.

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Αλεξία Μπακογιάννη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξία Μπακογιάννη σχολίασε την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τονίζοντας ότι «Κανείς δεν μπορεί να νιώσει την απελπισία και την απόγνωση που αισθάνονται οι συγγενείς των θυμάτων».
  • Αναρωτήθηκε «Τι θα πρέπει να κάνω εγώ;» αν συναντήσει στον δρόμο τον Γιωτόπουλο ή τον Κουφοντίνα, καθώς «αν δεν αντιδράσω, δεν θα μπορώ να με κοιτάξω μετά στον καθρέφτη».
  • Η Αλεξία Μπακογιάννη χαρακτήρισε τη 17 Νοέμβρη «μαφιόζικη οργάνωση», σημειώνοντας ότι ο Γιωτόπουλος έδωσε εντολή για 17 δολοφονίες και βγήκε έξω σε 24 χρόνια.

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Την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού σχολίασε η Αλεξία Μπακογιάννη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

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«Κανείς δεν μπορεί να νιώσει την απελπισία και την απόγνωση που αισθάνονται οι συγγενείς των θυμάτων. Κανείς δεν μπορεί να έρθει στη θέση μας», ανέφερε αρχικά η Αλεξία Μπακογιάννη και συμπλήρωσε:

«Κάποια στιγμή μια ομάδα ανθρώπων κάθισαν κι αποφάσισαν ότι θα σκοτώσουν κάποιον άλλο άνθρωπο, απλά και μόνο για να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Και αρχηγός αυτών των ανθρώπων ήταν ο Γιωτόπουλος».

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«Ας υποθέσουμε ότι περπατάω στο δρόμο μαζί με τα δικά μου παιδιά και βλέπω απέναντι μου τον Γιωτόπουλο ή τον Κουφοντίνα. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ; Αν δεν αντιδράσω, δεν θα μπορώ να με κοιτάξω μετά στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω θα είμαι εν αδίκω. Γιατί θα πρέπει να έρθω σε αυτή τη θέση», αναρωτήθηκε στη συνέχεια.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μιλώντας για τη 17 Νοέμβρη, μιλάμε για μια μαφιόζικη οργάνωση. Οι άνθρωποι αυτοί, ζούσαν επί 30 χρόνια κάνοντας ληστείες τραπεζών», είπε, για να καταλήξει:

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«Ο Γιωτόπουλος ήταν αυτός που έδωσε εντολή για 17 δολοφονίες και βγήκε έξω σε 24 χρόνια. Ένας χρόνος και κάτι ήταν δηλαδή η ποινή του για κάθε δολοφονία» κατέληξε η Αλεξία Μπακογιάννη.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

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