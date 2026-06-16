Νέα Αριστερά: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό»

Η Νέα Αριστερά εκφράζει σοβαρό προβληματισμό για την απόφαση του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου να επιστρέψει στη φυλακή τον 82χρονο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος επί 24 έτη. Το κόμμα επικρίνει την υιοθέτηση της εισήγησης του αντεισαγγελέα ότι η καλή διαγωγή δεν θεμελιώνει «ηθική μεταστροφή», καθώς και τη βασισμένη σε «φωτογραφικές αλλαγές» του Ποινικού Κώδικα από τη ΝΔ το 2021, δίνοντας την εντύπωση υποχώρησης της δικαιοσύνης σε «αντιδραστικούς παράγοντες» και «ποινικό λαϊκισμό».

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  • “Η απόφαση του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. – Το Τμήμα του Αρείου Πάγου υιοθέτησε την εισήγηση του αντεισαγγελέα, αποφασίζοντας ότι “η καλή διαγωγή δεν θεμελιώνει «ηθική μεταστροφή»”, βασιζόμενο στις αυστηρότερες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα από τη ΝΔ το 2021. – Η απόφαση ήρθε μετά από “σταυροφορία” δημοσιολογούντων, με τη Νέα Αριστερά να επισημαίνει ότι “η Δημοκρατία δεν εκδικείται” και ο νομικός πολιτισμός μας δεν πρέπει να συνεχίσει να διολισθαίνει στον ποινικό λαϊκισμό.

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«Η απόφαση του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

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«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Τμήμα του Αρείου Πάγου εξήντλησε τα όρια της αυστηρότητάς του προς τον 82χρονο καταδικασμένο, που παραμένει φυλακισμένος επί 24 συναπτά έτη», προσθέτει και στη συνέχεια σχολιάζει:

«Το Τμήμα υιοθέτησε την εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων πως η καλή διαγωγή δεν θεμελιώνει «ηθική μεταστροφή», ενώ βασίστηκε στις φωτογραφικές αλλαγές, επί το αυστηρότερο που έκανε η ΝΔ το 2021, στον Ποινικό Κώδικα.

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Η απόφαση ήρθε μετά από τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες στήθηκε μια «σταυροφορία» γνωστών και αγνώστων δημοσιολογούντων, που εκτείνονταν από το εσωτερικό της κυβέρνησης μέχρι την Ακροδεξιά, και που ζητούσαν από μεσαιωνικά μέτρα εγκλεισμού μέχρι την επαναφορά της θανατικής ποινής. Δίνεται έτσι η εντύπωση πως οι λειτουργοί της δικαιοσύνης υπέκυψαν στα κελεύσματα αντιδραστικών παραγόντων».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Και ο νομικός πολιτισμός μας δεν πρέπει να συνεχίσει να διολισθαίνει στον ποινικό λαϊκισμό, που ισοπεδώνει δικαιώματα και ευτελίζει το Κράτος Δικαίου».

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