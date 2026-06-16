Eurosatory 2026: Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία αλλάζει επίπεδο

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας πραγματοποιεί ένα ιστορικό, ποιοτικό άλμα, αφήνοντας πίσω της τον ρόλο του απλού παρατηρητή και περνώντας δυναμικά στην κατηγορία των διεθνών κατασκευαστών χερσαίων πλατφορμών αιχμής. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού Eurosatory 2026 στο Παρίσι.

του Χρήστου Μαζανίτη

Σημαντικές ειδήσεις βγαίνουν από την διεθνή έκθεση Eurosatory 2026 στο Παρίσι όπου η ελληνική εταιρεία EODH S.A. καταγράφει τη 10η συνεχόμενη συμμετοχή της, παρουσιάζοντας τεχνολογίες που επαναπροσδιορίζουν την επιβιωσιμότητα στο σύγχρονo πεδίο μάχης. Η παρουσία της εταιρείας δεν περιορίζεται στην απλή έκθεση υλικών, αλλά συνοδεύεται από μια επιχειρηματική συμφωνία-σταθμό που αλλάζει τα δεδομένα για την ελληνική βιομηχανική παραγωγή.

Στρατηγική Συμφωνία με την KNDS

Το πλέον καθοριστικό γεγονός που σφραγίζει τη νέα εποχή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι η υπογραφή της νέας εκτελεστικής συμφωνίας μεταξύ της EODH και του γαλλογερμανικού κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου KNDS. Έπειτα από 25 χρόνια αγαστής και εξαιρετικής συνεργασίας, η EODH εισέρχεται επίσημα στον στενό κύκλο των κατασκευαστών χερσαίων πλατφορμών του ευρωπαϊκού κολοσσού. Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία έχει 10ετή διάρκεια και το οικονομικό της αντικείμενο κινείται στο πλαίσιο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, με κύριο αντικείμενο κατά την πρώτη φάση την κατασκευή της εξαιρετικά επιτυχημένης οικογένειας χερσαίων πλατφορμών 8Χ8 BOXER.

Η συμφωνία υπογράφτηκε σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης από την ηγεσία της KNDS, συμπεριλαμβανομένου του CEO κ. Florian Hohenwarter, και τον Πρόεδρο της EODH κ. Ανδρέα Μιτσή, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Αμυντικών Βιομηχανιών Γερμανίας (BDSV), Dr Hans Christoph Atzpodien, ο οποίος υπογράμμισε την ύψιστη σημασία τέτοιων συμπράξεων για την Άμυνα και την Ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η KNDS επενδύει έμπρακτα στην ελληνική εταιρεία, βασιζόμενη πάνω της για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση ενός τόσο απαιτητικού βιομηχανικού έργου.

Το Σύστημα ASPIS Modular NG για τα Leopard

Στο τεχνολογικό σκέλος, η EODH εντυπωσιάζει στην Eurosatory 2026 εκθέτοντας ένα ομοίωμα πύργου άρματος μάχης LEOPARD 1A5, πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένο το προηγμένο σύστημα προστασίας ASPIS Modular New Generation (NG)-MBT. Το σύστημα ASPIS (Advanced Shielding Platform Integrated System) αποτελεί μια ολιστική ελληνική πρόταση που μπορεί να εφαρμοστεί ως αναβάθμιση σε υφιστάμενα κύρια άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά και να ενσωματωθεί απευθείας σε νέα σχέδια. Σχεδιασμένο για να απαντά στις πλέον σύγχρονες και φονικές απειλές, το ASPIS αντιμετωπίζει αποτελεσματικά drones, περιφερόμενα πυρομαχικά, αντιαρματικούς πυραύλους προσβολής άνωθεν (top attack), κατευθυνόμενους πυραύλους διπλής κεφαλής (tandem), καθώς και τη νέα γενιά βλημάτων APFSDS μεγάλου διατρητή.

Η βασική καινοτομία του συστήματος έγκειται στον συνδυασμό στοιχείων παθητικής και ενεργητικής προστασίας για την αντιμετώπιση πολλαπλών προσβολών. Για την εξουδετέρωση των απειλών top attack, το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόνομους αισθητήρες ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος κατανεμημένους στην οροφή του οχήματος. Όταν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν επερχόμενη απειλή από υψηλή γωνία ανύψωσης, πυροδοτούν την κατάλληλη στιγμή κατευθυνόμενα εκρηκτικά φορτία, καταστρέφοντάς την πριν πλήξει τον πύργο. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του είναι σπονδυλωτή, επιτρέποντας στο ίδιο το πλήρωμα να αντικαθιστά τις κατεστραμμένες μονάδες θωράκισης απευθείας στο πεδίο της μάχης.

H δυναμική των Μη Επανδρωμένων

Η εξωστρέφεια της EODH αναδεικνύεται μέσα από τους ισχυρούς βιομηχανικούς δεσμούς που παρουσιάζει στο Παρίσι. Σε συνεργασία με τη Βελγοϊσπανική εταιρεία DUMA, εκθέτει το όχημα 4X4 ASV350 MRAV εξοπλισμένο με το ομοίωμα ASPIS σε ελαφριά έκδοση (light), αποδεικνύοντας ότι το σύστημα μπορεί να προστατεύσει μεσαίες και ελαφριές πλατφόρμες χωρίς να στερεί επιχειρησιακές επιδόσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζεται το μη επανδρωμένο όχημα εδάφους UGV SPECTRE της DUMA, το οποίο φέρει τον τηλεχειριζόμενο πυργίσκο LOKI 7,62 RWS της Σλοβενικής VALHALA, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη προσέγγιση στη χρήση των UGV. Η συνεργασία με τη VALHALA επεκτείνεται και στην παρουσίαση του ομοιώματος πυργίσκου MANGART 25, που προτείνεται ως πακέτο δραστικής αναβάθμισης για Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης.

Το εύρος της εγχώριας έρευνας και ανάπτυξης (R&D) αποτυπώνεται επίσης στις πολυάριθμες μονάδες βαλλιστικών δοκιμών που εκτίθενται, καλύπτοντας νέα επίπεδα υψηλής, μεσαίας και χαμηλής προστασίας, καθώς και Spall Liners. Αυτή η εξειδίκευση έχει οδηγήσει στην ήδη επιτυχημένη ενσωμάτωση προϊόντων της EODH σε κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες όπως το άρμα μάχης LEO2A8, το όχημα IFV PUMA και την οικογένεια BOXER 8X8, καθιστώντας την εταιρεία Κύριο Βιομηχανικό Συνεργάτη της KNDS Germany και άλλων ξένων κατασκευαστών.

Επιχειρηματική αριστεία

Η τεχνολογική υπεροχή της EODH συνοδεύεται από κορυφαίες διεθνείς και εγχώριες διακρίσεις. Έχοντας αναγνωριστεί στο παρελθόν από τους Financial Times ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη και ως «Diamond of the Greek Economy» για τρία συνεχή έτη, η εταιρεία έλαβε το 2026 τη διαπίστευση ECO Vadis με Χρυσό Αστέρι. Η διάκριση αυτή την κατατάσσει στο κορυφαίο 5% των ευρωπαϊκών εταιρειών στους τομείς της ταχείας βιομηχανικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και του θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αυτό το ισχυρό αναπτυξιακό υπόβαθρο οδήγησε στη δημιουργία της EODH Dynamics, μιας θυγατρικής εταιρείας που εστιάζει στην ολιστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων χερσαίων πλατφορμών. Για την υποστήριξη αυτού του σκοπού, κατασκευάζεται μια νέα, υπερσύγχρονη βιομηχανική εγκατάσταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2027. Εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, το νέο αυτό εργοστάσιο θα προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, συναρμολόγηση και κατασκευές, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της εταιρείας σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα τονώσει την τοπική κοινωνία δημιουργώντας σε πρώτη φάση περίπου 200 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.