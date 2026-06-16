Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου που τον έστειλε ξανά στη φυλακή

Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 26 ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Η μεταγωγή του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17 Νοέμβρη» πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία από τη ΓΑΔΑ έως τις φυλακές.

Στις 9:38 το πρωί σήμερα, το όχημα που τον μετέφερε εισήλθε στον προαύλιο χώρο των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραμονή του εκεί κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες από τη γραμματεία των φυλακών.

Αμέσως μετά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αναμένεται να μεταφερθεί στη γυναικεία πτέρυγα, όπου βρίσκονται τα ειδικά κελιά κράτησης των μελών της «17 Νοέμβρη». Εκεί κρατούνται ήδη ο Δημήτρης Κουφοντίνας, καθώς και οι Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός. Ο Γιωτόπουλος θα κρατηθεί στο ίδιο κελί όπου παρέμενε κρατούμενος επί 24 χρόνια, μέχρι την αποφυλάκισή του στις 21 Μαΐου.

Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ύστερα από την απόφαση των δικαστών του 5ου Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Οι ανώτατοι δικαστές, με την απόφασή τους, έκαναν δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει πριν από περίπου 20 ημέρες ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης κατά του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δικαστές έκριναν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όποιος έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια δεν μπορεί να αποφυλακιστεί πριν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής έκτισης.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά κρίθηκε ότι είχε ελλιπή αιτιολογία. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι εφέτες, ότι ο Γιωτόπουλος είχε συμπληρώσει 19 χρόνια στη φυλακή, είχε επιδείξει καλή διαγωγή, είχε σπουδάσει στη φυλακή και είχε τηρήσει τους όρους των αδειών του, δεν αποτελούν, σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την αποφυλάκιση ισοβίτη πριν από τα 25 χρόνια. Δηλαδή, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το προηγούμενο βούλευμα δεν εφάρμοσε σωστά το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Επί της ουσίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Άρειος Πάγος με την απόφασή του δημιουργεί νομολογία και υπογραμμίζει ότι ο νόμος του 2021 είναι και ο μόνος που θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση ενός καταδικασθέντα σε περισσότερες από μία φορές ισόβια. Ότι δηλαδή δεν θα μπορεί να βγει από τη φυλακή πριν εκτίσει τα 25 χρόνια, ανεξάρτητα από καλή διαγωγή, σπουδές ή τήρηση όρων αδειών.

Τι σημαίνει η απόφαση για τον Γιωτόπουλο

Ο «Λάμπρος» της «17 Νοέμβρη» μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα αποφυλάκισης, όταν συμπληρώσει τα 25 χρόνια κράτησης.

Θεωρητικά μπορεί να το κάνει και νωρίτερα, αλλά οι πιθανότητες να γίνει δεκτό πριν τα 25 χρόνια είναι μηδαμινές, αφού το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι ο νόμος του 2021 υπερισχύει, σύμφωνα με την ΕΡΤ.