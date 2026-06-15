Με ταξί επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – Τον συνοδεύουν περιπολικά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή μετά την αναίρεση του βουλεύματος αποφυλάκισής του από το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

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Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του.
  • Ο καταδικασθείς ως αρχηγός της «17 Νοέμβρη» επιβιβάστηκε σε ταξί από το σπίτι του στον Βύρωνα με κατεύθυνση τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδευόμενο από περιπολικά της ΕΛΑΣ.
  • Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου του 2021, που προβλέπει 25 έτη πραγματικής κράτησης για καταδικασμένους σε πολλαπλά ισόβια, όπως στην περίπτωση του Γιωτόπουλου.

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Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση και ακύρωσε το βούλευμα που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του μόλις τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Μετά την έκδοση του βουλεύματος, η απόφαση του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και εκτέλεσης ποινής.

Η αστυνομία με το ένταλμα μετέβη στο σπίτι του Γιωτόπουλου στον Βύρωνα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (15/6).

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, κατέβηκε από το σπίτι του με αποσκευή και επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τις φυλακές Κορυδαλλού. Το ταξί συνοδεύουν περιπολικά της ΕΛΑΣ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου

Οι ανώτατοι δικαστές, ύστερα από πολυήμερη διάσκεψη που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώθηκε σήμερα, έκριναν ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά δεν εφάρμοσε σωστά το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκριμένα, διαπίστωσαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου του 2021 που προβλέπει ότι καταδικασμένοι σε πολλαπλά ισόβια πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 έτη πραγματικής κράτησης πριν εξεταστεί αίτημα αποφυλάκισης.

Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί οριστικά σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», το όριο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές έκριναν ότι η αποφυλάκισή του ήταν πρόωρη και μη νόμιμη.

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