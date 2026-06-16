Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε από τη ΓΑΔΑ στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από τη ΓΑΔΑ με χειροπέδες στα χέρια.
  • Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
  • Η μεταγωγή του γίνεται με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

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Με χειροπέδες στα χέρια, βγήκε από τη ΓΑΔΑ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και οδηγείται με ισχυρή αστυνομική συνοδεία στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.

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Σύμφωνα με το βούλευμα του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, έγινε δεκτή η πρόταση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη για αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκισή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν.

Γιωτόπουλος
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Μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.

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Ο τελευταίος έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλά δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση του πολύισοβιτη κι έτσι άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα και πρότεινε την αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που αποφυλάκισε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης, για τις οποίες και καταδικάστηκε.

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Κρατούμενοι παραμένουν εκτός τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

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