Βραζιλία: Το μυστήριο με την εξαφανισμένη GoPro μετά τον φρικτό θάνατο 21χρονης σε rope jumping

Φρικτό θάνατο βρήκε μια 21χρονη γυναίκα το Σάββατο (13/6), κατά τη διάρκεια άλματος με σχοινί (rope jumping), όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκτοξεύτηκε από τους εκπαιδευτές χωρίς να έχει ασφαλιστεί με το απαραίτητο σχοινί.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στην Πόντε ντο Εσκελέτο, μια παλιά σιδηροδρομική γέφυρα ύψους περίπου 40 μέτρων, που βρίσκεται μεταξύ των πόλεων Λιμέιρα και Κορντεϊρόπολις στη Βραζιλία. Η γέφυρα παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου 30 χρόνια. Η συμμετοχή στο άλμα κόστιζε 180 ρεάλ (περίπου 29 ευρώ).

Η ομάδα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, συγκέντρωσε περίπου 100 άτομα και διοργανώθηκε άτυπα. Το θύμα, η Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, είχε επιλέξει την τεχνική που είναι γνωστή ως «μικρό αεροπλάνο», κατά την οποία ο συμμετέχων δεν πηδά μόνος του, αλλά εκτοξεύεται από τους εκπαιδευτές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τη νεαρή γυναίκα να μεταφέρεται από τρεις υπαλλήλους στην άκρη της πλατφόρμας και στη συνέχεια να ωθείται προς το κενό.

Σε αντίθεση με το bungee jumping, το rope jumping χρησιμοποιεί στατικά σχοινιά, παρόμοια με εκείνα της αναρρίχησης. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να διακόπτει την ελεύθερη πτώση με ελεγχόμενο τρόπο, μετατρέποντας την κατακόρυφη κίνηση σε πλευρική αιώρηση, όπως ένα εκκρεμές. Παρότι το άθλημα δεν απαγορεύεται στη Βραζιλία, δεν υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο που να το ρυθμίζει.

Η κάμερα GoPro εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 21χρονη κρατούσε κάμερα GoPro τη στιγμή του άλματος. Ωστόσο, η συσκευή εξαφανίστηκε μετά το δυστύχημα. Ο εκπαιδευτής Ραφαέλ Γκουλάρτ, υποστήριξε ότι είδε έναν από τους υπευθύνους να αφαιρεί την κάμερα από το σώμα της νεαρής ενώ εκείνη βρισκόταν ήδη στο έδαφος.

«Η πρώτη εικόνα που θυμάμαι όταν είδα την κοπέλα στο έδαφος ήταν ένας από τους υπαλλήλους να αφαιρεί την κάμερα GoPro από τον ιμάντα που φορούσε στον λαιμό της. Δεν γνωρίζω αν το έκανε για να προστατεύσει τον εξοπλισμό ή για να εξαφανίσει πιθανά αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκουλάρτ στο EPTV, συνεργαζόμενο τηλεοπτικό δίκτυο του TV Globo.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Νοσοκόμα της έκανε ΚΑΡΠΑ

Μια 26χρονη νοσοκόμα, η οποία πραγματοποίησε άλμα λίγα λεπτά μετά τη Μαρία Εντουάρντα, κατέθεσε στην αστυνομία ότι ήταν από τα πρώτα άτομα που έσπευσαν να τη βοηθήσουν μετά το δυστύχημα και προσπάθησε να την επαναφέρει στη ζωή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κατέβηκε από τη γέφυρα και βρήκε τη νεαρή γυναίκα με πολύ αδύναμο σφυγμό. Η ίδια προχώρησε άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, ο σφυγμός της 21χρονης σταμάτησε.

Η νοσοκόμα ανέφερε επίσης ότι το θύμα φορούσε τη ζώνη ασφαλείας δεμένη γύρω από τη μέση, όμως δεν ήταν συνδεδεμένο με το βασικό σχοινί ασφαλείας. Όπως δήλωσε, συνέχισε να παρέχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Συνελήφθησαν τρεις εκπαιδευτές

Αρχικά, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων. Ωστόσο, υπό κράτηση παραμένουν τρεις εκπαιδευτές, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω.

Πρόκειται για τους Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ (32 ετών), Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες (27 ετών) και Μάικον Φερνάντες Σίντρα (42 ετών). Την Κυριακή (14/6), δικαστική απόφαση μετέτρεψε τη σύλληψή τους σε προφυλάκιση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα που διοργάνωσε τη δραστηριότητα δεν λειτουργούσε ως επίσημα καταχωρημένη εταιρεία.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος Ραφαέλ Γκόμες ντος Σάντος δήλωσε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ασχολούνται επί σειρά ετών με το συγκεκριμένο άθλημα, χωρίς να έχει σημειωθεί στο παρελθόν κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Ο ίδιος χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα «θλιβερό ατύχημα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το rope jumping δεν διέπεται από συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα, αλλά ούτε και απαγορεύεται, επισημαίνοντας ότι παρόμοιες διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν στην Πόντε ντο Εσκελέτο χωρίς παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.