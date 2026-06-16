Δράμα: Η 44χρονη είχε ζητήσει πολλές φορές από τον σύζυγό της να χωρίσουν – «Η μητέρα μου είναι αιμόφυρτη στο υπόγειο», είπε το παιδί τους στους αστυνομικούς

«Η μητέρα μου είναι αιμόφυρτη στο υπόγειο του σπιτιού» ήταν τα λόγια του ανήλικου παιδιού του ζευγαριού στη Δράμα, όταν ειδοποίησε τις Αρχές. Ο πατέρας του είχε μαχαιρώσει τη μητέρα του – αστυνομικοί και οι δύο- και λίγο αργότερα ο ίδιος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του καθώς αυτοκτόνησε.

Η νέα γυναικοκτονία προκαλεί οργή και σοκ στην τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο. Ακόμη μία γυναίκα θύμα της ζήλιας και της κτητικότητας του συζύγου της. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 44χρονη είχε ζητήσει πολλές φορές από τον 50χρονο να χωρίσουν, αλλά εκείνος δεν το δεχόταν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει και δύο φορές απόσπαση εκτός Δράμας.

Έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Δράμας σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για την ζωή της.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έφερε 8 μαχαιριές.

Αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Λίγη ώρα αργότερα, ο 50χρονος αστυνομικός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Το ζευγάρι ήταν και οι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί. Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit και είχε καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την αστυνομική οικογένεια όσο και την κοινωνία της Δράμας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Η προφητική ανάρτηση της 44χρονης

Σοκ προκαλεί μία ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media λίγες μόλις ημέρες πριν από τη δολοφονία της από τον σύζυγο της.

Η 44χρονη έκανε repost μία ανάρτηση η οποία μεταξύ άλλων έλεγε: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

Δημογλίδου: Το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την Αστυνομία

«Το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την Αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία» είπε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA.

Όπως τόνισε, «ήταν δύο άνθρωποι απόλυτα λειτουργικοί στη δουλειά τους, χωρίς να δίνουν δικαιώματα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων ότι υπήρχε ένταση και κακοποίηση. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί η σχέση του, όμως, ο ένας από τους δύο δεν το δεχόταν και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα ο 50χρονος είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο για να μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα του χωρισμού».

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, «το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, ένα ανήλικο και ένα ενήλικο. Ήταν το ανήλικο που ενημέρωσε τους συναδέλφους μας και έφτασαν στο σημείο. Αμέσως και ψυχολόγοι της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναλάβει τη στήριξη των παιδιών και ειδικά εκείνου που αντίκρισε τη μητέρα του αιμόφυρτη».