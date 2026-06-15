Γυναικοκτονία στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

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Άλλη μία γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο. Θύμα μία γυναίκα στη Δράμα, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το 12χρονο παιδί του ζευγαριού των αστυνομικών πήρε τηλέφωνο στις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Δυστυχώς, ύστερα από λίγη ώρα, η 44χρονη γυναίκα, που έφερε τραύματα από μαχαίρι, κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας πολίτης βρήκε νεκρό τον 50χρονο σύζυγό της, που υπηρετούσε στη ΔΙΑΣ, μέσα σε αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι, αφού μαχαίρωσε την σύζυγό του, αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Τραγικές φιγούρες τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.