Γυναικοκτονία στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Μία γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο, με θύμα μία γυναίκα στη Δράμα που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε από το 12χρονο παιδί του ζευγαριού, με την 44χρονη γυναίκα να καταλήγει από τραύματα από μαχαίρι και τον 50χρονο σύζυγό της, αστυνομικό της ΔΙΑΣ, να βρίσκεται νεκρός σε αυτοκίνητο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο, αυτή τη φορά στη Δράμα, όπου αστυνομικός σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του.
  • Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με το 12χρονο παιδί του ζευγαριού να ειδοποιεί τις αρχές. Ο 50χρονος σύζυγος βρέθηκε αργότερα νεκρός, έχοντας αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του όπλο.
  • Δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ τραγικές φιγούρες είναι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Άλλη μία γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο. Θύμα μία γυναίκα στη Δράμα, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Δράμα: Αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο – Σε σοβαρή κατάσταση η σύζυγός του

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το 12χρονο παιδί του ζευγαριού των αστυνομικών πήρε τηλέφωνο στις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Δυστυχώς, ύστερα από λίγη ώρα, η 44χρονη γυναίκα, που έφερε τραύματα από μαχαίρι, κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας πολίτης βρήκε νεκρό τον 50χρονο σύζυγό της, που υπηρετούσε στη ΔΙΑΣ, μέσα σε αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι, αφού μαχαίρωσε την σύζυγό του, αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Τραγικές φιγούρες τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

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