Βορίδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο η πλειοψηφία να «βάλει» τις 50 υπογραφές, που λείπουν από τα άλλα κόμματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή, ο πρόεδρος Μάκης Βορίδης άπλωσε χείρα συνεννόησης προς την αντιπολίτευση.

«Θα εφαρμόσουμε την αρχή των 50 υπογραφών (σ.σ. δηλαδή προς συζήτηση τίθενται μόνο προτάσεις που έχουν συγκεντρώσει 50 υπογραφές και που μέχρι στιγμής μόνο από τη ΝΔ έχει κατατεθεί). Εάν παρά ταύτα κρίνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία έχει τις 50 υπογραφές, ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πρόσθετο να συζητήσουμε σε άρθρα που είναι βούληση της αντιπολίτευσης να συζητηθούν, αλλά δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τις 50 υπογραφές, θα συνεννοηθούμε για να βάλουμε εμείς τις 50 υπογραφές και να γίνει η συζήτηση, προκειμένου να ακουστεί αυτή η πρόταση», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, οι 50 υπογραφές έχουν τεθεί για συγκεκριμένο λόγο από τον συντακτικό νομοθέτη και συνεπώς δεν θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης μεμονωμένων προτάσεων που τυχόν θα τεθούν μεμονωμένα από βουλευτές.

«Οι 50 υπογραφές προβλέπονται γιατί έτσι καταδεικνύεται ότι κάθε πρόταση στηρίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό βουλευτών και έχει πολιτική σοβαρότητα», είπε ο κ. Βορίδης.

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου της έχει ως ακολούθως:

-οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής

-τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης, όπως άλλωστε ορίζει και ο Κανονισμός της Βουλής, δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

-τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα διανέμονται ηλεκτρονικά και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες

– η διανομή των εισερχομένων εγγράφων θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά και αφού προηγουμένως ανακοινωθούν στη διάρκεια της συνεδρίασης

-για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης, θα κατατεθούν από τις ΚΟ τα ονόματα των γενικών και ειδικών εισηγητών και ειδικών αγορητών

-Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα, Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη. Οι ώρες συνεδριάσεων θα είναι κατ΄αρχήν τρεις έως πέντε ώρες.

-Οι γενικοί εισηγητές και ειδικοί αγορητές θα έχουν 20′ χρόνο ομιλίας, οι ειδικοί εισηγητές 15′ και όλα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής θα έχουν 10′ χρόνο ομιλίας. Σε περίπτωση δευτερολογίας ο χρόνος θα είναι ο μισός.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε και η εισήγησή του έγινε δεκτή 15 συνεδριάσεις της Επιτροπής που αρχίζουν από αύριο 16 Ιουνίου και ολοκληρώνονται 15 Ιουλίου (σ.σ η επιτροπή έχει λάβει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της ήτοι ως 10 Αυγούστου). Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι γραμμένες στην «πλάκα του Μωυσή» και θα υπάρξει ευελιξία, εφόσον απαιτηθεί.

Αύριο Τρίτη, η Επιτροπή Αναθεώρησης συνεδριάζει με αντικείμενο την πρόταση της ΝΔ για τα άρθρα 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία), 5Α (δικαίωμα στην πληροφόρηση) ή νέο 5β το άρθρο 14 (ελευθερία του Τύπου) και το άρθρο 15 : (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση).

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπει:

1. ‘Αρθρο 5 ή άρθρο 5Α ή νέο άρθρο 58: Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

2. ‘Αρθρα 14, 15: Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ