Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό – «Σε ευχαριστούμε Εργκίν»

Τέλος… εποχής για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να αποχωρεί απ’ τον πάγκο του «τριφυλλιού» και να χωρίζει τους δρόμους του με τους «πράσινους» έπειτα από 3 χρόνια κοινής πορείας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος αποχωρεί απ’ τους «πράσινους» με απολογισμό μία Euroleague (2024), ένα πρωτάθλημα (2024) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2025, 2026).

Ο Αταμάν συναντήθηκε τη Δευτέρα (15/6) με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο κι αποφάσισαν να ρίξουν τους… τίτλους τέλους στη συνεργασία τους και στην κοινή πορεία τους, μέσα σε ένα κλίμα το οποίο σε κάθε περίπτωση ήταν εξαιρετικό. Όπως εξαιρετικές παραμένουν και οι σχέσεις των δύο ανδρών.

Το επίσημο «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήρθε λίγο μετά τις 18:00 με τους «πράσινους» να ανεβάζουν ένα μήνυμα που έγραφε «Thank you Ergin», μαζί με ένα συγκινητικό βίντεο στους λογαριασμούς τους στα social media, με στιγμές απ’ την παρουσία του Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τις επιτυχίες που είχαν μαζί.

Το αντίο του Εργκίν Αταμάν

Ο Αταμάν ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την οικογένεια του Παναθηναϊκού για την τριετή κοινή πορεία, υπογραμμίζοντας την υπερηφάνειά του για την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων, με αποκορύφωμα την EuroLeague. Παράλληλα, στάθηκε στην ιδιαίτερη εμπειρία της παρουσίας του στην Αθήνα και στην αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο, ενώ έκανε λόγο για «νέα εποχή» που ξεκινά τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογο.

«Ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε! Πέρασα φανταστικά στην Αθήνα, σε αυτήν την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Ασφαλώς είμαι περήφανος και που έδωσα σε αυτά τα τρία χρόνια, τα τέσσερα αυτά υπέροχα τρόπαια.

Πρώτα απ’ όλα το πρωτάθλημα της EuroLeague. Έτσι σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους εκπληκτικούς φιλάθλους, την εκπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα.

Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Αλλά τώρα είναι ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας». ανέφερε ο Αταμάν

Γιαννακόπουλος: «Ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον Αταμάν»

Με θερμά λόγια και εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε τον Εργκίν Αταμάν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κάνοντας έναν εκτενή απολογισμό της κοινής τους πορείας στον Παναθηναϊκό και της επιστροφής της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ στάθηκε στη στιγμή που αποφάσισε να φέρει τον Τούρκο τεχνικό στην Αθήνα, αλλά και στη ραγδαία αγωνιστική μεταμόρφωση του συλλόγου, τονίζοντας ότι η συνεργασία τους οδήγησε σε ιστορικές επιτυχίες. Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους τίτλους που κατακτήθηκαν, κάνοντας λόγο για μάχες «με το σύστημα» και αφήνοντας ως παρακαταθήκη τη σχέση σεβασμού που δημιουργήθηκε μεταξύ τους.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Εγώ; Τι μπορώ να πώ; Το έχω ξαναπεί αυτό. Ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι κα θα είναι για πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Είχα ένα όνειρο, αφού ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν. Ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήθελα να φτιάξω το γήπεδο.

Επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό τίτλο… Ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι. Καθόμουν στο Σούνιο, σκεφτόμουν πώς θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό. Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα στο “Π. Γιαννακόπουλος”. Μετά, λίγο “μπλα μπλα”, λίγο φαγητό στο “Συρτάκι” και έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Το απέδειξε αυτό. Μας πήρε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε μια χρονιά. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές. Παλεύαμε το σύστημα. Θα το πω αυτό, παλεύαμε το σύστημα.

Είμαι πάρα, πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτό τον πόλεμο εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος. Ας ελπίσουμε πως θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον. Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ».