Στέλιος Διονυσίου: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι…»

Στη Super Κατερίνα έδωσε συνέντευξη ο Στέλιος Διονυσίου, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (15/6). Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο καταξιωμένος ερμηνευτής έκανε μία συγκινητική αναφορά στον πατέρα του και σπουδαίο καλλιτέχνη, Στράτο Διονυσίου.

Όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί μία συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του, την οποία την μεταφέρει και ο ίδιος στα δικά του τα παιδιά, ο επιτυχημένος τραγουδιστής είπε: «Να είσαι ντόμπρος. O λόγος σου να είναι συμβόλαιο».

Αμέσως μετά, ο Στέλιος Διονυσίου εξομολογήθηκε πως: «Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου. Πάντα στο μυαλό μου ξέρεις τι έχω; Ότι έχει πάει ένα ταξίδι περιοδεία στην Αυστραλία ή στην Αμερική, και κάποια στιγμή θα γυρίσει.

Και όχι ότι έχει “φύγει” και δεν θα τον δούμε ξανά. Οι μικρές μου κόρες όταν βάζουμε ένα βίντεο στη τηλεόραση, από μόνες τους χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε “ο παππούς, ο παππούς”. Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φοβερό!».