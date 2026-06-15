Στέλιος Διονυσίου: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι…»

Ο Στέλιος Διονυσίου έδωσε συνέντευξη στη Super Κατερίνα, όπου αναφέρθηκε στον πατέρα του, Στράτο Διονυσίου. Εξομολογήθηκε ότι, 36 χρόνια μετά τον θάνατό του, τον φαντάζεται σε περιοδεία στο εξωτερικό και όχι ως κάποιον που έχει «φύγει» για πάντα. Μοιράστηκε επίσης μια συμβουλή του πατέρα του που μεταφέρει και στα δικά του παιδιά: «Να είσαι ντόμπρος. Ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Στέλιος Διονυσίου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέλιος Διονυσίου έδωσε συνέντευξη στη Super Κατερίνα, όπου έκανε μία συγκινητική αναφορά στον πατέρα του, Στράτο Διονυσίου.
  • Μοιράστηκε μία σημαντική συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του: «Να είσαι ντόμπρος. O λόγος σου να είναι συμβόλαιο».
  • Εξομολογήθηκε πως «Πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι…», ενώ οι μικρές του κόρες αναγνωρίζουν τον παππού τους στα βίντεο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη Super Κατερίνα έδωσε συνέντευξη ο Στέλιος Διονυσίου, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (15/6). Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο καταξιωμένος ερμηνευτής έκανε μία συγκινητική αναφορά στον πατέρα του και σπουδαίο καλλιτέχνη, Στράτο Διονυσίου. 

Στέλιος Διονυσίου: «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου» – Οι συγκινητικές δηλώσεις για τις δίδυμες κόρες του

Όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί μία συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του, την οποία την μεταφέρει και ο ίδιος στα δικά του τα παιδιά, ο επιτυχημένος τραγουδιστής είπε: «Να είσαι ντόμπρος. O λόγος σου να είναι συμβόλαιο». 

Αμέσως μετά, ο Στέλιος Διονυσίου εξομολογήθηκε πως: «Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου. Πάντα στο μυαλό μου ξέρεις τι έχω; Ότι έχει πάει ένα ταξίδι περιοδεία στην Αυστραλία ή στην Αμερική, και κάποια στιγμή θα γυρίσει.

Στέλιος Διονυσίου: Πάνες δεν έχω αλλάξει, είναι το πιο δύσκολο

Και όχι ότι έχει “φύγει” και δεν θα τον δούμε ξανά. Οι μικρές μου κόρες όταν βάζουμε ένα βίντεο στη τηλεόραση, από μόνες τους χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε “ο παππούς, ο παππούς”. Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φοβερό!». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ