Δημήτρης Τσακάλας: Ο «Μπίλυ» από το Καφέ της Χαράς αποκαλύπτει – «Με την Γωγώ δεν είχαμε καθόλου καλές σχέσεις, με σιχαινόταν και τη σιχαινόμουν»

Ο Δημήτρης Τσακάλας, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Μπίλυ» στο «Καφέ της Χαράς» μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι Με Λεμόνι» στο YouTube, και αποκάλυψε ότι την πρώτη σεζόν της σειράς δεν είχε καθόλου καλή σχέση με την τηλεοπτική Γωγώ (Ελένη Λιάσκα).

«Δεν είχαμε καθόλου χημεία στην αρχή. Την πρώτη χρονιά νομίζω με σιχαινόταν και τη σιχαινόμουνα στο έπακρο. Δεν είχαμε καθόλου καλή σχέση. Αποκτήσαμε οικειότητα μετά τη δεύτερη χρονιά και την τρίτη. Την πρώτη δεν ταιριάξαμε», παραδέχθηκε ο Δημήτρης Τσακάλας για την τηλεοπτική του παρτενέρ.

«Στην οντισιόν ήμασταν μια χαρά, γιατί με την Ελένη κάναμε την οντισιόν. Μετά στα γυρίσματα δεν είναι ότι υπήρχε κάτι, απλά με το που τελείωνε η σκηνή, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη επαφή», πρόσθεσε.

«Τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν όμως είχαμε αρκετά φιλικές σχέσεις. Μεγαλώνεις, ξέρεις, γνωρίζεσαι καλύτερα. Άλλωστε, ήμασταν επαγγελματίες. Όταν είναι τόσο επαγγελματικό, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Γιατί κάναμε τη δουλειά μας μια χαρά και απλά φεύγαμε. Στα διαλείμματα όμως δεν καθόμασταν μαζί», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Τσακάλας.