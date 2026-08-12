ΟΦΗ: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Super Cup (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

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Σε πανηγυρικό κλίμα ολοκληρώθηκε η αποψινή βραδιά για τον ΟΦΗ, μετά την ιστορική κατάκτηση του Super Cup.

Η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε της ΑΕΚ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 2-2 της κανονικής διάρκειας, και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο Super Cup στην ιστορία της.

Αμέσως μετά το τελευταίο πέναλτι, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι του ΟΦΗ έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν ξέφρενα τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς του ΟΦΗ: