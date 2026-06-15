Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Πενιχρά» τα εργαστηριακά ευρήματα – Είχε χρόνο ο 65χρονος να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος

Δεν έχουν σταματήσει στιγμή οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την πλήρη διελεύκανση του διπλού, άγριου φονικού στον Λόγγο Αιγίου με θύματα μία μητέρα και τον γιο της και πιθανότερο ως δράστη τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας. Νεκροί είχαν βρεθεί μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού στο χωριό της Αιγιάλειας ο 26χρονος γιος Ολύμπιος και η 54χρονη Μαρία.

Ως προς τον 65χρονο Ιταλό κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του, ενώ υποστηρίζει ότι η μητέρα χτύπησε τον γιο και μετά αυτοκτόνησε, ερχόμενος σε αντίθεση με τις διωκτικές αρχές που θεωρούν ότι αυτός σκότωσε τους δύο ανθρώπους.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και η ιατροδικαστική έκθεση, για να φωτισθεί η υπόθεση, ωστόσο, ήδη υπάρχουν κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής “Αποκαλύψεις” του ANT1, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα τεκμηριώνουν πως δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο στη σκηνή του εγκλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιος δράστης, ο οποίος να εισέβαλε στο σπίτι ή να βρισκόταν εκεί τη στιγμή της διπλής δολοφονίας.

Επίσης, δεν φαίνεται ότι μπορεί να “σταθεί” το σενάριο που επικαλείται ο 65χρονος, ότι δηλαδή σκότωσε η μάνα τον γιο και μετά αυτοκτόνησε. Είναι αδύνατον, τονίζεται από πηγές της ΕΛΑΣ, ένας άνθρωπος να δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές και να φέρει και αμυντικά τραύματα, όπως είχε η 54χρονη.

Η αντίφαση του 65χρονου

Σημειώνεται ότι ο σύντροφος της Μαρίας είχε υποστηρίξει προφορικά στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε κάποια στιγμή στις 7.30, είδε ότι ήταν μόνος του και πήγε στο υπνοδωμάτιο που ήταν ο Ολύμπιος, προσπάθησε να το ανοίξει και δεν τα κατάφερε. Το είπε και στην ανακρίτρια, αλλά στους αστυνομικούς το είχε αλλάξει σε δεύτερο χρόνο, λέγοντας ότι ξύπνησε κατευθείαν μετά τις 10 – 10.30.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 12 που κλήθηκε η αστυνομία είχε περίπου 5 ώρες για να αλλοιώσει στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος. Κι αυτό που εκτιμούν οι αστυνομικοί από τη διερεύνηση των στοιχείων, είναι ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα πιθανότατα ο 65χρονος άντρας ήταν ξύπνιος, επιχείρησε να αλλοιώσει τα στοιχεία, να εξαφανίσει δακτυλικά αποτυπώματα και να κρύψει DNA.

Το μαχαίρι του εγκλήματος δεν είχε αποτυπώματα πάνω του και υπάρχει η πεποίθηση ότι τα όποια εργαστηριακά ευρήματα προκύψουν, πιθανότατα να είναι πολύ φτωχά. Αυτό ισχύει και για την πυρίτιδα. Ήτοι, μπορεί να είναι πολύ φτωχά τα αποτελέσματα και να μην δώσουν στους αστυνομικούς αυτά που χρειάζονται, τα επιπλέον στοιχεία δηλαδή. Διότι, είχε πολύ χρόνο ο 65χρονος να πλυθεί με νερό, σαπούνι αλλά και οινόπνευμα.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να εμπλέκεται ακόμα ένα άτομο, το οποίο ίσως έδωσε οδηγίες στον 65χρονο για την αλλοίωση του σημείου.