Πάτρα: Τραυματισμός αστυνομικού κατά την καταδίωξη υπόπτου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας αναδεικνύει τον τραυματισμό αστυνομικού της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης αλλοδαπού δράστη στην περιοχή του Ζαβλανίου. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έλαβε εξιτήριο και αναρρώνει, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία. Η Ένωση τονίζει την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος και ζητά θεσμική αναγνώριση από την Πολιτεία.

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Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3.00 τα ξημερώματα
«Απαιτούμε σεβασμό στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του Έλληνα Αστυνομικού, καθώς αποτελούμε το μόνο σώμα και τον μοναδικό κλάδο εργαζομένων που αριθμεί περισσότερους από 100 νεκρούς εν καιρώ ειρήνης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας αναδεικνύει σοβαρό περιστατικό τραυματισμού αστυνομικού της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης αλλοδαπού στο Ζαβλάνι.
  • Ο τραυματισμένος αστυνομικός έλαβε εξιτήριο και αναρρώνει στην οικία του, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βία και απείθεια.
  • Η Ένωση απαιτεί την έμπρακτη και θεσμική αναγνώριση της επικινδυνότητας του αστυνομικού έργου από την Πολιτεία, τονίζοντας τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την ανάδειξη ενός σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό αστυνομικού της ΟΠΚΕ, αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης καταδίωξης αλλοδαπού στην περιοχή του Ζαβλανίου, γύρω στις 3 σήμερα (15/6/2026) τα ξημερώματα.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό αποδεικνύει τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί στο πεδίο της μάχης κατά του εγκλήματος.

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Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια της σύλληψης αλλοδαπού δράστη, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. τραυματίστηκε την ώρα που επιχειρούσε στο
συμβάν. Ο συνάδελφος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για Βία κατά των Υπαλλήλων και Δικαστικών Προσώπων, Απείθεια και Νόμο Περί Αλλοδαπών. Ο αστυνομικός
έλαβε εξιτήριο και αναρρώνει στην οικία του.

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας εύχεται από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον συνάδελφό μας. Θα παραμείνουμε στο πλευρό του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Η αυταπάρνηση και ο τραυματισμός του συναδέλφου αναδεικνύουν, για ακόμα μία φορά, την αδιαμφισβήτητη επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος.

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σταματήσει να εθελοτυφλεί. Έχει χρέος να προχωρήσει στην έμπρακτη και θεσμική αναγνώριση της επικινδυνότητας του έργου
μας, αντί να εξαντλεί την υποχρέωσή της στην καταβολή ενός και μόνο επιδόματος.

Απαιτούμε σεβασμό στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του Έλληνα Αστυνομικού, καθώς αποτελούμε το μόνο σώμα και τον μοναδικό κλάδο εργαζομένων που αριθμεί
περισσότερους από 100 νεκρούς εν καιρώ ειρήνης».

Πηγή: Tempo24

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