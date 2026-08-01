Stan: Οι ευχές στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της – «Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»

Ξεχωριστή είναι η σημερινή (1/8) ημέρα για την οικογένεια του Stan, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Βέρα Σωτηροπούλου, έχουν τα γενέθλιά τους. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής, πραγματοποίησε ένα γλυκό Instagram story, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για να ευχηθεί στη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Stan και η Βέρα Σωτηροπούλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου του 2023, στον τόπο καταγωγής του καλλιτέχνη, την Πάρο.

Στο story του, ο ερμηνευτής δημοσίευσε μία άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία της συζύγου του, στην οποία βλέπουμε την Βέρα Σωτηροπούλου να ποζάρει στον φακό, έχοντας πίσω της τα καταγάλανα νερά της θάλασσας.

«Χρόνια πολλά. Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου», έχει γράψει στην ανάρτησή του ο Stan.