Κυρανάκης στον Realfm 97,8 για Σαμαρά: Η δημιουργία νέου κόμματος θα πλήγωνε πολύ την παράταξη – Τι είπε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Για την ατζέντα με την οποία θα πάει η ΝΔ στις εκλογές για να διεκδικήσει τρίτη τετραετία, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, μίλησε ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Τι είπε για τις πολεοδομίες

Σχετικά με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, είπε: «Η κατεύθυνση που έχουμε λάβει από τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιουδήποτε επιπέδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Στις πολεοδομίες λοιπόν έγιναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί».

«Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση ύστερα από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Η ΝΔ είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς λειτουργεί στη χώρα» τόνισε και αναφέρθηκε στο Κτηματολόγιο, που συνδέεται με τις πολεοδομίες.

«Στο Κτηματολόγιο βρήκαμε το 2023 μεσάζοντες, υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν κάνουν διεκπεραίωση γρηγορότερα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι και ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών» συμπλήρωσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Εγώ βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε τέσσερες υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες ή σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση;

Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην Ελληνική Αστυνομία και στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια; Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση; Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτόν τον διάλογο και τον απολογισμό, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες για τις οποίες έχει σαφή εντολή η Ελληνική Αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της, για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση. Όποιος κι αν είναι εμπλεκόμενος, σε οποιοδήποτε κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, θα βρεθεί μπροστά στη Δικαιοσύνη για να απολογηθεί», είπε.

Η ατζέντα για τις εκλογές

Ερωτηθείς για ποιον λόγο η ΝΔ ζητεί τρίτη τετραετία και με ποια ατζέντα θα πάει στις εκλογές, τόνισε: «Οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας, ώστε να μπορέσουμε να απευθυνθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο συμφωνώ ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία – γι’ αυτό και θα δείτε από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, το σύνθημα “το είπαμε το κάναμε”, να συνοδεύεται με περιεχόμενο για έργα τα οποία θα παραδίδονται κλπ, όμως συμφωνώ ότι αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον, έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά, έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορείς να τα υλοποιήσεις».

«Άρα λοιπόν θα δείτε στο επόμενο διάστημα να συντάσσεται και να εξηγείται το κυβερνητικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένους στόχους για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς που θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν από την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ και είμαστε ήδη στα 920. Οπότε σε οικονομικό επίπεδο, θα δείτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και δεύτερον, θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις Ένοπλες Δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτίσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον αντιπρόεδρο Κωστής Χατζηδάκη να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε: «Εμείς στη ΝΔ λέμε αυτό που αισθανόμαστε και δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή στους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε, έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμανλή και επί Αντώνη Σαμαρά».

«Αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης, είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους, ακόμα και όταν είχε ήττες η παράταξη. Θυμίζω ότι στις εκλογές του 2009, ο Καραμανλής έλεγε παιδιά έρχεται κρίση πρέπει να πάρουμε μέτρα, ενώ ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμανλή. Το 2015, ο Σαμαράς έβγαζε την χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία περνούσε στη βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα.

Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου “στον ενικό”, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες κατά τη γνώμη μου, εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη, που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος» συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

«Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου αλλά και ως πρόσωπο, ως νέο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή. Συνεπώς, δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους» συμπλήρωσε ο γραμματέας της ΝΔ, απαντώντας μεταξύ άλλων και στο αν θα επιδιώξει να συναντηθεί με τον κ. Σαμαρά.

Οι μετεκλογικές συνεργασίες

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η κάλπη είναι μία και ερωτηθείς με ποιους θα επιδιώξει να συνεργαστεί η ΝΔ, σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία στις εκλογές, απάντησε: «Καταρχάς ότι η κάλπη είναι μία το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός της ΝΔ μόνος του. Πολύς κόσμος μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα, όμως το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή εθνικών εκλογών.

Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή εθνικών εκλογών, το ξέρει ο κόσμος που θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών, δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει όχι. Όλα τα κόμματα έχουν πει όχι».

«Εμείς οφείλουμε, σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη, να μην έχουμε καμία αλαζονεία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, σε διάλογο, σε συναινέσεις. Άλλωστε για αυτό διευρύνθηκε και η ΝΔ. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά, άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συναινέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά της ΝΔ και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι’ αυτό πέτυχε η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη» κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.