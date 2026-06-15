Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιό Κλήμα στη Σκόπελο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Βόλου και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Όπως επισημαίνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, παρά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολύ δύσβατη περιοχή, όπου ήταν αδύνατον να μεταβούν οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της και αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο βουνό και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Μαγνησίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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